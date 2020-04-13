獨／連鎖泰式餐廳遭爆不減薪就離職　捕獲野生局長！臥底喬裝顧客突襲

地方中心／綜合報導

國內一間知名泰式餐飲龍頭遭爆料「不配合減薪就離職」，雖然連鎖泰式餐廳回應表示，只是因為疫情因素，近期內加班需求少，絕非減薪或扣加班費因疫情衝擊來客量下滑，不過消息在13日被媒體披露之後，記者直擊高雄市政府勞工局長王秋冬無預警前往這間連鎖泰式餐廳位在高雄市草衙道分店假扮顧客訪查，讓餐廳員工事後得知嚇了一跳。

▲王秋冬(藍衣)，被記者直擊中午沒有休息，前往泰式餐廳扮顧客了解減薪情況 。（圖／地方中心攝）

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穿著藍色外套的王秋冬被媒體直擊，13日午休時間在機要秘書陪同下，出現在草衙道這間泰式餐廳，記者發現局長身影是在櫃檯結帳的時候，當時他以信用卡付款，記者並沒有驚動他，僅偷偷詢問餐廳服務人員知不知道勞工局長到餐廳用餐？

▲王秋冬(藍衣)，被記者直擊中午沒有休息，前往泰式餐廳扮顧客了解減薪情況 。（圖／地方中心攝）

一名看似餐廳中午期間的值班女主管面對記者詢問，表示不知道對方是誰，因為看起來就跟一般顧客沒有兩樣，只有剛剛在送餐的過程當中，對方有跟她閒聊「員工被減薪」的事情。這名女主管轉述，該顧客非常關心薪水問題，她當下回應：「沒有啦！是董事長沒有領薪水。」

就在回答完之後，王秋冬又詢問：「真的有領嗎？」女主管轉述自己當時的回答：「有領啦！有領啦！沒有啦，剛好就記者跟我們現場制度跟認知有落差，但是兼職的小朋友比較少領，因為疫情變大了，主管跟正職部分都沒有少，公司對我們還是很照顧。」

王秋冬大約在中午1點左右在機要秘書的陪同下離開這家餐廳。餐廳的女主管知道剛剛詢問自己薪水問題的人，竟然是高雄市勞工局長後相當吃驚，因為覺得對方很親切，也沒有架子，午餐費用也是自己出錢。事後記者也求證王秋冬，他很低調的說：「親自去了解一下，才能夠知道真相。」

▲王秋冬就是詢問這名女主管餐廳的減薪情況，當時女主管並不知情他是高雄市勞工局長。（圖／地方中心攝）

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