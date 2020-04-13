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墾丁遊客走光但這間民宿客滿　CDC「國家警訊」助警破詐騙機房

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▲▼ 警訊破詐騙 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方查扣數十隻手機及硬碟、現金等證物。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

刑事局南打中心日前接獲線報，指出恆春、墾丁一帶有詐騙集團藏身在民宿內，經過數個月的調查，過濾了上千間的民宿，終於在4日新冠肺炎國家警訊發布後出現眉目，專案人員發現一間民宿內在警訊發布後仍在滿房狀態，佈線跟蹤後，果然發現集團蹤影，於是在日前兵分多路發起攻堅，破獲了這起以劉男為首的跨國詐騙集團，逮捕20名成員。

▲▼ 警訊破詐騙 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼警方在清晨攻入詐騙集團藏身的民宿。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 警訊破詐騙 。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，劉男為掩人耳目，挑選了一處偏僻、單一出入口的招租民宿，並找來另名友人阿男以1日1萬元的代價向房東包棟做為詐騙機房，專案人員起初因恆春、墾丁一代到了假日時人滿為患，要找出詐騙集團的巢穴相當困難，專案人員僅能以阿Q的方式逐步過濾了上千家民宿，但都沒有明確線索，所幸疫情指揮中心4日連發2則國家警訊，提醒民眾不要前往包含墾丁在內的11個景點，瞬間導致隔天遊客銳減後，專案小組再度進行清查，發現一間民宿異常客滿，懷疑詐騙集團就藏身在內，因此進行跟監埋伏。

不過，詐騙集團當初進駐到該監民宿後，便已規劃好警方查緝時如何逃逸、如何銷毀資料等緊急措施，為此正在埋伏的警方也相當擔心一旦攻堅速度太慢，關鍵證據恐怕遭詐騙集團銷毀，於是專案人員調派當地警力，並規劃好攻堅路線，8日一早趁集團成員還在熟睡時攻入民宅內，但其中一名成員聽到警方破門，當場拿著鐵鎚要銷毀電腦硬碟，所幸被隨後趕到的警方喝止，關鍵證據並沒有消失，隨後變將屋內所有人逮捕後，又循線抓到了劉男。

▲▼ 警訊破詐騙 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲集團成員聽到警方破門，當場拿起鐵槌破壞硬碟，所幸並未得逞。（圖／記者洪正達攝）

南打中心指出，這起詐騙集團專門鎖定新加坡的大陸籍僑生進行詐騙，並扮演「中國人民共和國最高人民檢察院」檢察官，告知被詐對象涉及洗錢，需支付一筆無犯罪擔保金，在攻堅當下，正好就有僑生被騙走20萬人民幣，警方將屋內眾人逮捕後，起獲44萬贓款、要價300萬日系商用車、數十隻手機等，甚至還有教戰手冊，數量之多讓專案人員相乍舌，全案經偵訊後，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦，其中6人遭檢方羈押獲准。

▲▼ 警訊破詐騙 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警政署長陳家欽會後到南打慰問。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 警訊破詐騙 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲詐騙集團假冒中共檢察官跨國到新加坡詐騙大陸籍留學生。（圖／記者洪正達翻攝）

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