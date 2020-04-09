獨／小三生去過墾丁連吐2天還上學　同班家長崩潰...學校說話了

▲高雄一名家長在網路爆料，表示自己小孩同學在連假回來上課後，連續2天嘔吐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一間國小三年級學童被同班家長在網路爆料，表示學童連假結束後返校上課，沒想到卻連續吐了2天，而學童也說在清明連假期間有到墾丁玩，結果他的家長卻還是讓小朋友來上課，讓這名爆料家長相當緊張：「您非得希望我們全班都請假，才願意讓你的小孩請假嗎？」

一名國小三年級家長在臉書爆料，表示自己兒子的同班同學在這個星期一跟星期二連續2天在學校嘔吐兩天，而且這名同學有跟老師說「連假有去墾丁！這樣的情形，星期一就該請假了，即使不請假，可是星期一已經在學校有嘔吐了，星期二繼續帶去學校上課」，這名爆料家長還表示這名嘔吐同學沒有戴口罩的情況下，還跟其他小孩玩，讓他整個很崩潰：「您非得希望我們全班都請假，才願意讓您的孩子請假」？

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▲國家級警報「墾丁請勿前往」8小時後，大街人潮瞬間少了3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

而記者得知訊息之後，立刻將相關資料轉給相關單位了解，而校方也回應這名學生的確是在2日跟3日兩天跟家長一起出遊，不過地點是在「恆春鎮福容飯店內」，並沒有前往墾丁大街跟其他地點。而且4日跟5日全家人都沒有身體不適的情況，到目前為止都是。

雖然這名學生在連假結束後回到學校上課有嘔吐情況，當時也已經有打電話通知奶奶接回，並且依照程序來進行清潔跟消毒工作，而醫生診斷這名學生「一般感冒」，目前學校已經請這名生病學生等到痊癒之後再返校，跟他的姊姊在家，直到一週之後再到學校上課。

▲高雄一名家長在網路爆料，表示自己小孩同學在連假回來上課後，連續2天嘔吐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）