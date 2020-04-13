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網路向「陳妹」買口罩！疼某男不聽骨折妻勸阻　遭詐1萬1000元

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在臉書上署名「陳妹」者，騙了曾男買口罩的1萬多元匯款後，即無法聯繫。（圖／讀者提供，下同）

▲在臉書上署名「陳妹」者，騙了曾男買口罩的1萬多元匯款後，即無法聯繫。（圖／讀者提供，下同）

圖文／CTWANT

新北市1名曾姓男子向本刊投訴指出，他日前透過網路交易，匯款1萬多元買口被騙，當他將經過在臉書上發文後，竟發現至少30位民眾留言回應有相同經歷，甚至有的和他一樣都是被署名「陳妹」的人所騙，連郵局匯款帳戶都一樣，但讓他不解的是媒體常報導有人因賣口罩被逮捕，而他們這些上網買口罩被騙的人也都有報案，卻始終找不到歹徒。

現年39歲的曾男告訴本刊，他本身在新北市餐廳上班，儘管新冠肺炎疫情期間客人不多，但還是沒法抽空去排隊買口罩，而妻子又因摔傷左腿骨折及罹患疾病在家療養，不僅行動不便且需經常去醫院看診拿藥而更需要口罩，他實在是沒有辦法，不忍心看著老婆拄著拐杖忍著病痛到藥房排隊，只好在臉書發文，問大家有沒有地方可以買到口罩，就這樣歹徒上門了。

請繼續往下閱讀...

曾男半個多月前向警方報案的三聯單，至今沒有消息。

▲曾男半個多月前向警方報案的三聯單，至今沒有消息。

曾男無奈地說，其實詐騙集團的手法都是老哏，只是自己過於急切地想要口罩才會上當，一開始是1名署名「陳妹」的女性在臉書上和他交談，過程中也提供口罩照片、三層防護的認證文件及她的姓名「張文萱」、手機號碼，所有的資料都很齊備，但也都無法查證真實性。

曾男說，當時老婆還一直勸阻他，寧願辛苦一點自己去藥房排隊買口罩，但他實在不想看到老婆為了口罩這麼辛苦，所以執意要買，果然被騙，他也被老婆埋怨了半個多月，連頭都抬不起來。

曾男知道網路詐騙的很多，事實上他也有懷疑，甚至幾度要求貨到才付款，但對方姿態很高，還假裝很誠懇的說「不放心你真的可以找別人買」，他因為有急迫需要且心存僥倖，認為「小錢應該沒事吧？」果然，他於3月23日匯款後，對方一拿到錢就此消失無蹤，臉書、line、手機都找不到人了。

投訴人曾男雖然懷疑，但終究敵不過疼愛妻子而心存僥倖的念頭。

▲投訴人曾男雖然懷疑，但終究敵不過疼愛妻子而心存僥倖的念頭。

曾男告訴本刊，他和朋友合買11000元，也是他去匯的款，雖然不是很多，但也是辛苦賺來的，也很心疼。案發後和朋友分別於3月25日在新北市和高雄市向各自的住處轄區警方報案，但到現在半個多月完全沒有下文，他將被騙的經過發文在臉書上，立即收到很多人留言說有相同經歷，也都沒有破案，不過也有很多人說被騙的只有幾千元就沒有報案。

曾男說，歹徒就是利用民眾這種損失的只是小錢，自認倒楣，省得麻煩的心態，才能持續犯案，讓更多的民眾被騙，希望大家不要繼續姑息。

警政署刑事警察局11日曾發布新聞指出，新冠肺炎疫情持續嚴峻，國際刑警組織（INTERPOL）及歐洲刑警組織（EUROPOL）近期發現，有詐騙集團利用民眾對疫情焦慮感進行網路詐騙，其手法和台灣詐騙集團雷同。

刑事局指出，詐欺犯罪是歹徒利用肺炎蔓延期間，研判民眾對疫情焦慮、恐懼心理，改變過去話術、手法進行詐騙，包含電話詐騙、假扮供應商詐騙等等，因此類似曾男被騙的案例將會層出不窮，民眾應注意防範。

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