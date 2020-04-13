6歲女童搭娃娃車驚爆「摸小鳥」：頭髮少那個！　老師嚇壞急報警

▲就讀幼稚園大班的6歲女童，因母親外派將她託付給兩名舅舅照顧，前年11月間她於娃娃車上爆料「舅舅要我脫他褲子」，隨車老師嚇得通報園長報警。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

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台北一名6歲女童搭娃娃車時，脫口而出「舅舅要我摸小鳥」、「小鳥放嘴巴」；老師驚覺不對勁，立刻報警處理。台北地院偵查終結，認為女童明確指出是頭髮少的大舅舅，因此不採信大舅舅說詞，依加重強制猥褻、強制性交等罪嫌起訴他。

據了解，6歲女童就讀大班，是單親家庭，由母親照護；案發當時，女童母親因為需要出國工作，將女兒託給2名弟弟照顧，沒想到竟是親手推女兒入火坑。6歲女童在搭乘娃娃車上學時，說出「舅舅小鳥放我嘴巴」等語，讓老師起疑心，經報警後全案曝光。

調查期間，女童明確指出，是頭髮少的舅舅，且經過醫院鑑定，心理狀況是正常的。另外，幼兒園老師也作證，女童平常言行正常，並沒有不妥之處。台北地檢署偵查終結，認為心理鑑定都是正常的，且女童沒有誣陷大舅舅的理由，因此不採信大舅舅的辯詞，將大舅舅起訴。

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