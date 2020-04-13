狠踹無照少年頭…火爆警還獲局長表揚！犀利檢座酸：帶頭實現「犯罪天堂」

▲中和員警出腳狠踹被壓制在地的少年，行為引發正反討論。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

新北市16歲鄭姓少年，7日晚間無照駕駛，載著3名友人出外遊玩，見警方臨檢心虛逃逸，最終在民享街被制伏。但乘客下車時被警方壓制在地，更有員警狠踹少年的頭，新北市警察局長陳檡文昨日還頒獎給中和警方，警方作為也引發法界熱議，也發文諷刺是「真．犯罪天堂」。

7日晚間11時許，鄭姓少年無照駕駛，載著3名友人出遊，行經莒光路與壽德街口時發現警方執行路檢，鄭男因心虛而跨過雙黃向逆向逃逸，警方見狀則立刻通報攔截圍捕，2分鐘後在民享街將該車攔下，被開出拒檢、無照駕駛、逆向行駛、闖紅燈、紅燈右轉等共開共7張罰單，罰金約20萬元。

▲新北市警察局長陳檡文昨日到中和警分局頒獎，遭知名法律粉專「犀利檢座」發文諷刺。（圖／翻攝畫面）

但車上4人被攔下時，警方認為他們不肯配合調查，將少年壓制在地，陳姓員警還出腳狠踹趴在地上的少年頭部，被樓上住戶發現並懷疑是「執法過當」，還大聲質問員警是否在「打小孩」，結果警方反嗆「你嘞講三小啦」、「你給我下來」、「就是你有意見」等諸多情緒性字句，而警方的全部行為也被樓上住戶拍下並放上網路。

影片曝光後引發正反討論，許多民眾支持警方強勢執法，陳檡文昨日還前往中和警分局頒獎，以獎勵員警「平日治安付出之表現，並給予肯定及期勉」，中和警分局更發文，強調將來會「持續秉持摘奸伏惡、打擊犯罪之熱誠，為新北市治安工作全力以赴。」

但許多法界人士則持相反看法，「犀利檢座」便發文表示，針對公然施暴又嗆要槍殺民眾的警察，陳檡文卻是送禮表揚，認為中和警方帶頭實現「真．犯罪天堂」。臺灣警察法學研究學會也透過臉書，表示遺憾和不以為然。中和警分局調查後，認為陳員執法過當，處以申誡2次，並強調絕無嗆殺民眾言論；新北市長侯友宜昨日受訪時也對分局作法表示支持。

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