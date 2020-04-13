好市多西瓜殺一半「不好吃決定退貨」！他開眼界...網卻吵翻

▲好市多近日開始販售西瓜。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，近日也因應時節開始賣起了西瓜。不過有網友稱，他日前去逛賣場時，發現竟然有消費者拿著切一半的西瓜、抱怨不好吃而決定來退貨。貼文一出，也吸引兩派網友持不同意見吵翻。

「雖然好市多可以退貨，但看到被切成兩半，然後說不好吃，覺得很無言。」一名網友12日在臉書「爆廢公社」中發文，原來他到好市多購物時，發現退貨隊伍中，竟然有人拿著「剖一半的西瓜」欲退貨，讓他大開眼界。

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▲客人抱著剖半的西瓜前來退貨。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，貼文也掀起網友戰翻，有人表示退貨客人真的太誇張，「不好吃不會拿去打西瓜牛奶喔！拿回去退真的很製造賣場人員麻煩」、「蕭貪」、「反正有人就覺得好市多可以退貨，就瘋狂用這點來鑽漏洞啊」、「年費反映在會員身上」、「壞掉退貨還說的過去，因為不好吃而退就太扯」。

另一票人則認為，退貨本就是好市多給會員的權益，只要有遵守會員規則就沒什麼好說的，「我買過切開裡面都白的西瓜，根本沒辦法吃，當然也是拿去退啊」、「沒切開怎麼知道好不好吃」、「路邊攤都說不甜包退了」、「 COSTCO就是這樣的機制才吸引會員去辦卡的呀」。

也有會員認為西瓜只是小case，紛紛分享更扯的案例，例如有人看過奇異果吃到剩一顆、或是雞肉吃到剩骨頭還拿來退的，「沒有拿籽來退就不錯了！」

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