「好市多斷貨神物」精油香皂推新味！一大塊52元洗超久　少女粉色夢幻炸

▲好市多的精油香皂有新的香味。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多有一款澳洲製植物精油香皂，因為成分天然、味道舒適療癒，被列入不少人的必買清單。一名女網友日前發文表示，上次因為特價的關係，這款精油香皂「一皂難求」，但她昨（11）日去不僅有貨，還發現新選擇「玫瑰天竺葵」，粉色外觀超夢幻，外加超級療癒的香味，讓人整個少女心大噴發。

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，「上次特價一皂難求，今天在新莊好市多有看到，還發現新粉色玫瑰天竺葵……好療癒的香味。」她也在文中附上照片，只見商品名稱是澳洲製植物精油香皂，一盒有8大塊，價格是415元，等於一塊約為51.875元。

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▲這個粉紅色是不是有點太夢幻了呀♥（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，不少人紛紛被粉色的外觀吸引，「好美的粉紅色」、「好夢幻喔」、「雖然還沒聞到香味，但這顏色就很吸引我」、「第一次看到ㄟ！粉粉的」、「這個顏色太美了，看了讓人忍不住想買」、「粉紅色感覺好浪漫喔」、「有人要用兩塊粉色跟我換兩塊綠色嘛！不然洗到有點膩」、「我在台南店有看到，我的手想拿又怕雷……現在沒買後悔了。」

本站去年2月底曾報導《影／逛好市多驚瞥「斷貨神物」！她秒入手2盒囤貨 網哭了：終於等到它》，精油香皂曾一度斷貨。重新上架的時候，讓許多網友紛紛拍照驚呼「終於等到了」、「斷貨久到讓人焦慮耶」、「感動想哭，這個神好用噠！」