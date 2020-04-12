妹子提能量飲進藥局！女藥師：以為要推銷　下秒「謝謝妳們」神反轉暖炸

▲口罩實名制上路後，藥局人員忙翻。（示意圖，非本新聞當事人／記者吳奕靖攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

口罩實名制上路後，藥局人員忙翻，不僅要協助販售，有時還要安撫客人買不到的怒氣，難免身心俱疲。一位藥局女員工卻是遇到天使路人，她在臉書《爆廢公社》貼文，說她看到妹子拿著某款能量飲料進來，本來以為是推銷，沒想到對方免費送上飲料，還說「謝謝妳們對台灣防疫的付出」，讓她瞬間覺得超暖。

女藥師文章開頭就先直呼「剛剛那秒鐘，我感動的想哭了」，說當時妹子提著一盒4罐裝的能量飲料進來，她本來以為是要推銷，對方接著就送上飲料，並說「謝謝妳們對台灣防疫的付出，上班加油！」妹子還解釋了能量飲料的成分，最後雙手合十跟她說了聲「謝謝」。

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妹子宛如送暖天使的舉動，成功感動原PO，原PO忍不住用hashtag表示「#覺得溫暖」，還貼了3微笑愛心臉，表達自己被療癒的心情。

看到貼文後，其他網友也心裡一暖，「台灣人的溫暖……感動」、「現在最缺的就是這種溫暖」、「滿滿正能量」、「這種行銷運作方式」、「我們藥局也有收到❤覺得很溫暖」、「有愛心^^」、「這才是會推銷」、「感動❤謝謝您們的付出」、「就算是品牌的活動，但能這樣回饋給辛苦的一線人員，真的很加分耶！」

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