老弟越南工作「買到別人用過的口罩」崩潰！她驕傲神救援：台灣很幸福

▲弟弟在越南買到新舊混賣的口罩。（圖／Rebecca授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前收到弟弟的求救訊息，目前在越南工作的對方崩潰透露，當地商家竟口罩新舊混雜販售，得知情況後，她果斷伸出援手，同時也深深感受到，「身在台灣是何等幸福。」

前天晚上，Rebecca才到超商領完預購口罩，就看到老弟在Line上訴苦，表示買到別人用過的口罩，聞言她瞬間感覺到一陣衝擊，忍不住在內心吶喊「X的，也太噁心了吧！」於是立刻決定幫對方，霸氣回應道「我剛領完口罩，30個寄給你。」

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當晚11點多，Rebecca安撫兩孩子睡覺後，迅速上網申請「口罩輸出許可證」，隔天下午便到郵局寄國際快捷，她表示，「整個流程我覺得最難的是...寫越南地址，搞超久的，超怕寫錯的啦！」

歷經這次事件，她也深刻認知到，身為台灣人是多麼幸福，「就算我們排隊排的要死，也絕不可能買到『假口罩』，雖然一開始可以領取的數量很少，但在政府團隊、民間的努力下，現在除了台灣人民夠用，還有餘力去幫助其他國家」。

▲身為姐姐的她迅速申請，並支援30個口罩。（圖／Rebecca授權引用）

另外，Rebecca直言，不管是預購口罩、申請輸出許可證，系統剛上線時，真的不用一窩蜂去使用，還讓網路塞車搞壞自己的心情，「離峰時段再來處理，真的順多了。我台灣我驕傲...姐寄的不是口罩，而是對家人的愛和祝福。」

最後，她不忘熱心呼籲，「台灣真的不缺酸民，請大家多多鼓勵和讚美努力付出的每一個人。還有防疫視同作戰，當政府團隊和醫護人員在前線作戰時，我們人民能做、要做的就是配合、不當豬隊友，窩在家就對了！」

對此，網友們心有戚戚焉，紛紛回應「真的！我台灣人，我驕傲死了」、「少些政治口水～多些真情鼓勵」、「我也在研究要怎麼寄去給在日本工作的家人」；還有不少人看到原po弟弟的慘例，直呼「超噁心的...希望能平安到達家人手上。」