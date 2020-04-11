節儉嬤撿「廢棄尿布」！靈光一閃化作奇葩妙用　5千人看傻：真的沒有極限

▲ 阿嬤用廢棄尿布包木瓜 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

老一輩的人因為物資較缺乏，在食衣住行上處處都會想辦法節省一點。一名女網友表示，阿嬤習慣把她丟掉的物品撿回來用，沒想到這次連「尿布」也不放過，拿來當作保護木瓜的好物。網友們看到照片後都傻了，佩服表示「阿嬤真的是生活智慧王」。

「每次大掃除丟衣服都被阿嬤撿回來......。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示阿嬤行事節省，只要還堪用的東西都捨不得丟。怎料，原PO前幾日把兒子穿不到的尿布丟掉後，阿嬤竟又撿回來，不過也巧手賦予尿布新的用途。

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只見阿嬤把沒用過的尿布拿去包木瓜、當成保護套，看起來就像是樹上長出了4顆尿布，模樣相當逗趣。

▲木瓜。（示意圖／達志影像）

貼文一出，不少人大讚阿嬤很懂得物盡其用，是個名副其實的「生活智慧王」，「至少有在用，不是堆在家裡」、「好有味道的木瓜」、「阿嬤好會廢物利用」、「長者的智慧」、「有膠帶很方便」、「很環保很好耶」、「木瓜：很有安全感」。

然而也有人提醒，尿布吸水性強，擔心下雨天時若依然包著，恐怕會吸飽水變重讓木瓜掉下來，或者是不小心把木瓜泡爛。

據了解，木瓜外要套袋子，是為了防止外皮出現「生理性污斑」，進而影響賣相和價格。除此之外，若選用透氣防水的套袋，也能防止農藥直接附著在果實上，減少藥斑殘留。

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