湖北台人變毒蛇猛獸！陸官媒轟「民進黨雙標」：百般刁難健康人

▲武漢「類包機」返台國人經隔離期滿後，今（13）日全數出關。（圖／記者游宗樺攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢市4月8日解封，不過對台商的註記管制暫不解除。對此《人民日報海外版》13日發表文章，稱民進黨為何對健康的滯鄂台胞百般刁難，反而對疫情嚴重的地區門戶洞開，「將滯鄂台胞渲染成毒蛇猛獸，完全是人為製造歧視和恐怖。」

隨著通道管制全面解除，湖北省台辦負責人8日表示，境內台胞可按照個人需要決定是否離鄂，對願意離開湖北各地返台的同胞，將積極協調相關單位開具出行健康證明，希望其能夠順利返鄉。陸委會則於同日宣佈，滯留湖北的台胞仍在「註記管制名單」上。

▲153名滯留大陸的台灣人，在13日凌晨0時完成14天的隔離觀察期，經採檢均為陰性。（圖／記者游宗樺攝）

《人民日報海外版》13日發表題為《民進黨當局請讓滯鄂台胞回家》的文章。內容指出，先前通過臨時航班運送台胞返鄉，是湖北和武漢因疫情需要，暫時關閉交通通道的特殊情況下採取的措施，但通道管制已全面解除，也就不存在通過兩岸民航溝通安排的問題，大陸目前有4個與台灣通航的城市，滯鄂台胞完全可據自身需要，搭乘執飛航班回家。

「明眼人都看得出來，真正的路障就是民進黨當局的『註記管控』」，文章指出，滯鄂台胞是健康群體，他們離開湖北各地都持有經過嚴格認證的健康證明，民進黨一再宣稱滯鄂台胞返台將造成「防疫破口」，綠媒和網軍一擁而上，將他們渲染成毒蛇猛獸，「完全是人為製造歧視和恐怖。」

▲滯留湖北台灣人搭3月30日類包機返台，抵達桃園機場接受檢疫。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

文章喊話民進黨「需要對自己的矛盾行為作出解釋」，為何對已控制住疫情的大陸嚴防死守，對明明是健康人的滯鄂台胞百般刁難，反而對疫情嚴重的地區門戶洞開？事實證明，迄今返台的滯鄂台胞並未對台灣防疫造成絲毫困擾，反而是眼下台灣輸入的確診病例來自其他方向。

文章最後怒斥民進黨「雙標」做法，暴露出其醉翁之意不在防疫，而在於政治操作，「他們刻意在滯鄂台胞與島內民眾之間製造矛盾，把滯鄂台胞的權益和島內廣大民眾的利益對立起來，不過是藉此煽動反中仇中。」