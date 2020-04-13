　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北韓0感染真相！2mins清晰影片「神秘平壤」全曝光…人人戴口罩火速建醫院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄭思楠／綜合報導

北韓至今仍稱無人感染新冠肺炎，但實際疫情則眾說紛紜。日前，更有一名脫北者認為，感染人數其實早就多得「超乎想像」，甚至逼近300萬人。那麼，北韓防疫形勢如何？當地日常生活有哪些變化？大陸官媒新華社深入這塊神秘土地，拍回了一段2分鐘的超清晰影片，揭開當地的驚人現狀。

據《新華社》報導，目前，北韓已採取隔離境內外國人員、禁止聚眾就餐和在公共場所聚會、積極向民眾普及防疫知識、大力生產口罩等防疫物資等措施。

▲▼北韓現狀。（圖／翻攝自新華社）

▲廣場上人並不多。（圖／翻攝自新華社）

平壤第一百貨商店毗鄰北韓著名地標金日成廣場，是平壤主要大型綜合百貨之一，附近有公車站和主幹街道，屬市內人員流動相對較多的地方。影片拍到，當天是上班時間，午後路上行人不是很多，只有零星的一些人，但是全部都戴了口罩。

而在平壤另一地標平壤火車站的廣場上，影片中，在這個位置上人明顯多了許多，但也都佩戴了口罩；此外，他們中的很多人都站在廣場上，但都保持著幾公尺的間隔。

▲▼北韓現狀。（圖／翻攝自新華社）

▲人人戴口罩。（圖／翻攝自新華社）

隨後，鏡頭再次對準了平壤大城百貨商店，它是一家大型百貨公司。百貨公司入口處有個戴口罩的女工作人員正在對每位進入的顧客測量體溫。在百貨一樓的超市中，每個貨架都被擺得滿滿，商品也不見斷貨。此外，所有的顧客也都井然有序，並沒有搶購物資。

新冠肺炎疫情爆發後，北韓是較早採取嚴格管理措施的國家之一，於1月22日就開始暫停遊客入境，隨後封鎖邊界並暫停國際航班和客運，各級各類學校均延長寒假時間、推遲開學。

新華社的報導還提及，目前，北韓主要媒體每日都及時跟蹤全球新冠肺炎疫情最新情況，並多次在報導中強調，「儘管目前北韓境內尚未出現新冠肺炎確診病例，但依然不能放鬆警惕。」

▲▼北韓現狀。（圖／翻攝自新華社）

▲超市貨物充足。（圖／翻攝自新華社）

此外，北韓也正在火速建設醫院。據朝中社報導，北韓最高領導人金正恩3月17日出席平壤綜合醫院動工儀式，他在發表講話時說，北韓勞動黨中央決定把平壤綜合醫院建設工程確立為迎接建黨75周年必須完成的重點工程和今年項目建設的「首要工程」，「保護和增進人民的健康是北韓勞動黨最光榮的革命工作。」

另據朝中社2月29日報導，金正恩在北韓勞動黨中央政治局擴大會議上說，有關部門要全面封鎖傳染病可能進入的一切途徑和漏洞，同時加強防控疫情的檢驗檢疫工作。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
LIVE／白冰冰出面說明！　白曉燕忌日前「遭女網友死亡威脅」
新加坡總理夫人回應了！　默默修改「呃」貼文
一張公文揭事實！「歸還生產線」關鍵證據曝光…李正皓：沒對不起
白冰冰7年做16次試管要生回亡女「卵巢整個乾掉」！　醫忍淚：
辣媽好奇唐鳳「幾歲第一次DIY？」　釣出本尊高EQ神回…網全
小甜甜爆「謝忻私下對話」通告量曝光　看到她咖啡店打零工嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「美國爆發疫情致命關鍵」 張文宏：初期沒隔離確診者是最大主因

困4個月終於自由　少婦「一路搭大眾運輸」回家…到達毫無症狀確診了！

解決「中國天眼」海量數據　陸投資7.31億設FAST科研與數據處理中心

北韓0感染真相！2mins清晰影片「神秘平壤」全曝光…人人戴口罩火速建醫院

非洲多國抗議公民在廣州被歧視　陸外交部深夜回應：一定親切對待

俄羅斯「毒班機」飛抵上海　確診增至60例！

餐廳爆群聚染疫...老闆無辜：是客人非要內用！風向竟一面倒「不是你的錯」

「今年11月又是疫情高峰期」 張文宏：這些國家很難度過下一個冬天

網戀翻車！空氣瀏海大眼白皙妹本人曝光　「地主家的傻兒子們」被詐騙傻了

做空機構狙擊瑞幸、愛奇藝　他點名「中概股」要當心　

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

台南酒店妹撞死老婦肇逃還打卡　送醫清醒後問：我怎麼會在這裡

「美國爆發疫情致命關鍵」 張文宏：初期沒隔離確診者是最大主因

困4個月終於自由　少婦「一路搭大眾運輸」回家…到達毫無症狀確診了！

解決「中國天眼」海量數據　陸投資7.31億設FAST科研與數據處理中心

北韓0感染真相！2mins清晰影片「神秘平壤」全曝光…人人戴口罩火速建醫院

非洲多國抗議公民在廣州被歧視　陸外交部深夜回應：一定親切對待

俄羅斯「毒班機」飛抵上海　確診增至60例！

餐廳爆群聚染疫...老闆無辜：是客人非要內用！風向竟一面倒「不是你的錯」

「今年11月又是疫情高峰期」 張文宏：這些國家很難度過下一個冬天

網戀翻車！空氣瀏海大眼白皙妹本人曝光　「地主家的傻兒子們」被詐騙傻了

做空機構狙擊瑞幸、愛奇藝　他點名「中概股」要當心　

過敏和新冠症狀怎麼分辨？台大建議「4指標」自我初步評估

錢世傑／如何挑選賺錢的股票？從瑞幸咖啡調查事件談起

非洲國家大使聯合致信中國　要求停止歧視「有人無故被隔離！」

無畏疫情！《搞鬼》全台票房冠軍　「劇情神翻轉」網狂推：猜不到結局

一定要幸福！「鹿耳門媽」護佑加持　台南「媽祖賜芙」抗疫上市

LIVE／「確診與過敏症狀難辨」台大醫建議直接篩檢　指揮中心14時說明

視察碧潭風景區人潮分流管制　侯友宜：依法有據強力執法

英國死亡數超過1萬！政府懇求也沒用　民眾「狂曬日光浴」無視社交距離

白冰冰發2頁聲明痛批女網友「請她別亂了！」　遭惡毒字眼攻擊：令人心生畏懼

「美國爆發疫情致命關鍵」 張文宏：初期沒隔離確診者是最大主因

大陸熱門新聞

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

英國捐WHO24億！陸網狂讚捐得好

拿到免費香蕉！5歲女童吃完噎死

用過的口罩超可怕！3張圖一次看懂

最新研究發現　新冠病毒比SARS強3倍

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

陳一新：台灣不怕陸軍機「現在像義和團」

網戀空氣瀏海大眼妹本人曝　「地主家兒子」被詐騙傻了

北韓0感染真相！2mins影片曝光神秘平壤

瑞典妹PO長文：中國如何「欺騙」了世界！

類包機367人今明解隔離　讚台醫療

不寒而慄的愛情　北大女包麗逝世

雙位數失守！大陸新增108確診

他隔離14天回家…隨後確診了「還是重症」

更多熱門

相關新聞

宜縣新冠肺炎P2負壓專責實驗室啟用

宜縣新冠肺炎P2負壓專責實驗室啟用

由於全球新冠肺炎疫情持續升溫，但之前因宜縣並無具有相關檢測能力之單位，新冠肺炎檢體需由專人送至外縣市檢驗，需2至3天才能驗出，因防疫大戰速度取決一切，為此，宜縣新冠肺炎P2負壓專責實驗室，13日啟用，宜蘭防疫大升級，4小時即完成檢疫。

非洲多國抗議公民在陸被歧視　陸外交部回應

非洲多國抗議公民在陸被歧視　陸外交部回應

俄羅斯「毒班機」　確診增至60例

俄羅斯「毒班機」　確診增至60例

foodpanda4月選「線上付款」天天免外送費！

foodpanda4月選「線上付款」天天免外送費！

桃園3男亂傳假疫情　貼澄清訊息獲緩起訴

桃園3男亂傳假疫情　貼澄清訊息獲緩起訴

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒國際戰疫北韓平壤金正恩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面