北韓0感染真相！2mins清晰影片「神秘平壤」全曝光…人人戴口罩火速建醫院

記者鄭思楠／綜合報導

北韓至今仍稱無人感染新冠肺炎，但實際疫情則眾說紛紜。日前，更有一名脫北者認為，感染人數其實早就多得「超乎想像」，甚至逼近300萬人。那麼，北韓防疫形勢如何？當地日常生活有哪些變化？大陸官媒新華社深入這塊神秘土地，拍回了一段2分鐘的超清晰影片，揭開當地的驚人現狀。

據《新華社》報導，目前，北韓已採取隔離境內外國人員、禁止聚眾就餐和在公共場所聚會、積極向民眾普及防疫知識、大力生產口罩等防疫物資等措施。

▲廣場上人並不多。（圖／翻攝自新華社）

平壤第一百貨商店毗鄰北韓著名地標金日成廣場，是平壤主要大型綜合百貨之一，附近有公車站和主幹街道，屬市內人員流動相對較多的地方。影片拍到，當天是上班時間，午後路上行人不是很多，只有零星的一些人，但是全部都戴了口罩。

而在平壤另一地標平壤火車站的廣場上，影片中，在這個位置上人明顯多了許多，但也都佩戴了口罩；此外，他們中的很多人都站在廣場上，但都保持著幾公尺的間隔。

▲人人戴口罩。（圖／翻攝自新華社）

隨後，鏡頭再次對準了平壤大城百貨商店，它是一家大型百貨公司。百貨公司入口處有個戴口罩的女工作人員正在對每位進入的顧客測量體溫。在百貨一樓的超市中，每個貨架都被擺得滿滿，商品也不見斷貨。此外，所有的顧客也都井然有序，並沒有搶購物資。

新冠肺炎疫情爆發後，北韓是較早採取嚴格管理措施的國家之一，於1月22日就開始暫停遊客入境，隨後封鎖邊界並暫停國際航班和客運，各級各類學校均延長寒假時間、推遲開學。

新華社的報導還提及，目前，北韓主要媒體每日都及時跟蹤全球新冠肺炎疫情最新情況，並多次在報導中強調，「儘管目前北韓境內尚未出現新冠肺炎確診病例，但依然不能放鬆警惕。」

▲超市貨物充足。（圖／翻攝自新華社）

此外，北韓也正在火速建設醫院。據朝中社報導，北韓最高領導人金正恩3月17日出席平壤綜合醫院動工儀式，他在發表講話時說，北韓勞動黨中央決定把平壤綜合醫院建設工程確立為迎接建黨75周年必須完成的重點工程和今年項目建設的「首要工程」，「保護和增進人民的健康是北韓勞動黨最光榮的革命工作。」

另據朝中社2月29日報導，金正恩在北韓勞動黨中央政治局擴大會議上說，有關部門要全面封鎖傳染病可能進入的一切途徑和漏洞，同時加強防控疫情的檢驗檢疫工作。

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