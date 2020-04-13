台灣何時需要擴大廣篩？台大提出4時機：本土病例大幅增加

▲以「檢驗覆蓋率」來看，台灣廣篩遙遙領先其他國家。（圖／翻攝自台大公衛學院4/13抗COVID-19說明會）

記者林育綾／台北報導

疫情讓社會各界受到衝擊，何時才能恢復往日活動？台大公衛學院認為，疫情控制與篩檢也有密切關聯。許多國人也關心「台灣篩檢程度是否足夠」，台大醫院臨床副教授李建璋認為，其實從檢驗覆蓋率來看，台灣每篩檢120人得出1人陽性，已經是廣篩且「遙遙領先他國」，但何時需要再擴大篩檢？他提出4個時機，包括「本土病例大幅增加」等因素都是指標。

台大公共衛生學院今（13）日召開抗新冠肺炎（COVID-19）說明會，邀請台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋提到，防疫的基本原則就是在早期辨認出會傳染的人並予以「隔離」，南韓的廣篩成效便是最佳案例，透過大幅篩檢並將其隔離治療後，讓疫情獲得控制。

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而台灣篩檢的程度到底夠不夠？李建璋表示，其實不是從總量數據來看，也不是指在車站或公共場合設置更多篩檢站來看，而是要從「檢驗覆蓋率」來觀察，也就是篩檢多少人，得出多少陽性。目前台灣每篩檢120人，得出1人陽性（確診）；而韓國約篩檢50人、澳洲約55人，得出1人陽性，代表台灣篩檢的覆蓋率較大。

他說明，美國川普總統雖然號稱世界最大篩檢，但從覆蓋率來看，該國每篩檢10人，得出1人陽性；尤其紐約篩檢2人，就有1人陽性，顯見「紐約還有很多潛在人口是新冠肺炎，都還未被檢查出來」。因此台灣已經是屬於「廣篩」的程度，遙遙領先世界其他國家。

▲台大醫學院急診醫學科臨床副教授李建璋，台灣要再度擴大篩檢的4個時機。（圖／翻攝自台大公衛學院4/13抗COVID-19說明會）

但何時要再度擴大廣篩範圍？他提出4個時機包括：「本土病例大幅增加」、「社區傳染病例增加」、「陽性率下降至1/50」，以及「出現超級傳播者」。若發生這4者之一情況，擴大篩檢對象包括確診病人的接觸者與居住社區，還有以他的生活圈同心圓再擴大篩檢。