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今越晚越冷全台急凍3天！6縣市低溫特報　賈新興曝「下探7度」時間

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▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾要做好保暖工作。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

越晚越冷！中央氣象局對北部6縣市發布「低溫特報」，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天（12日）傍晚至周二清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。天氣風險公司總監賈新興提醒，最低溫出現的時間是在周一清晨，苗栗以北空曠、沿海、谷地7至9度，苗栗以南空曠、沿海10至12度。

低溫特報【黃色燈號（寒冷）】

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今晚至周一上午低溫區域：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼北部6縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今清晨中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及花蓮、台東也有局部短暫陣雨；預計今早中南部雨勢就會趨緩，北部及東半部上午雖然還是有些局部短暫雨，但中午後雨也會停下來。

氣象局指出，溫度方面，大陸冷氣團南下影響，北台灣白天天氣明顯轉冷，高溫僅14至16度，一整天都冷冷的；中部及東部高溫也僅20至23度；雖然南台灣白天高溫仍有24至26度，但晚起也會開始降溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，各地越晚越冷，預計今夜至周一受冷空氣及輻射冷卻效應影響，清晨中部以北及東北部低溫將下探11至13度，花蓮低溫約14度左右，南部及台東低溫15、16度，尤其新竹以北沿海空曠及近山區將有10度左右低溫發生的機率，請務必做好保暖工作。

氣象局預報，周一、周二冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部持續整天偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，這兩天清晨中部以北及東北部低溫將下探11至13度，花蓮低溫14度左右，南部及台東低溫15、16度，中部以北沿海空曠及近山區將有11、10度左右低溫發生的機率。

氣象局表示，周一、周二白天氣溫略回升，北部整天仍涼冷，高溫20、21度，東半部高溫約22、23度，中南部高溫24至26度；天氣方面，各地大致為晴到多雲的天氣，僅花東偶有零星短暫雨。

▼氣象局提醒，北部、宜蘭周一清晨下探9度。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周三起冷氣團減弱，輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升；周三至周六各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

賈新興11日在臉書指出，預測這波低溫苗栗以北會非常有感，以南的區域也會有感，低溫出現的時間周日晚間至周二清晨；最低溫出現的時間周一清晨，苗栗以北空曠、沿海、谷地7至9度，苗栗以南空曠、沿海10至12度；至於台北氣象站預測最低溫10、11度，有機會挑戰1996年的前低。

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