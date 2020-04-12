強度升級！強烈大陸冷氣團急凍越晚越冷　8縣市發「10°C低溫特報」





▲強烈大陸冷氣團急凍，8縣市發低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

越晚越冷！氣象局今將冷空氣強度升級為強烈大陸冷氣團，再加上輻射冷卻影響，今（12日）傍晚至14日清晨，中部以北及東北部地區氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。另外，今傍晚至明上午局部地區也有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

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▲8縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

低溫特報

時間：今（12日）晚至後（14日）上午低溫區域

警示：黃色燈號（寒冷)

地點：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲強烈大陸冷氣團凍3天，周三白天起才會明顯回溫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象預報員林定宜表示，這波冷空氣上午強度升級為強烈大陸冷氣團，從今天起一直到周三清晨持續影響，明後兩天再加上輻射冷卻影響，北部、東北部整天冷，大台北整天11-21度，北部9-21度，中部10-24度，南部15-28度，東部14-22度，中南部要留意日夜溫差大。

這波冷空氣最冷時間點落在周一、周二清晨，氣象局已發布低溫爆，今晚到明天清晨苗栗以北、宜蘭可能出現10度左右低溫；明晚到後天清晨低溫範圍更廣，中部以北、宜蘭及花東縱谷都要留意10度左右低溫。