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嘉市垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒 　創意宣導口罩防疫

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▲嘉市垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒 　口罩君、潔加碼創意宣導口罩防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義市環保局防疫消毒大隊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府環保局防疫不馬虎，全市垃圾車每日結束出勤任務後，都要進嘉義市垃圾焚化廠內的「門型洗車消毒器」徹底「沖澡」消毒；市府環保局也在臉書粉絲專頁刊登創意廣告，由創意「口罩君」，以及「潔比兔」愛的迫降-「口罩防疫篇」，宣導民眾廢棄口罩包好、看準、丟入「一般垃圾」！

▲嘉市垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒 　口罩君、潔加碼創意宣導口罩防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府環保局清潔隊表示，「垃圾車也要洗澎澎，噴霧式消毒器就是最佳武器，病毒躲在死角也逃不掉，把病毒全部消滅掉！」目前針對垃圾車的消毒，以「門型洗車消毒器」裝置，由上方與左、右兩邊噴灑裝入稀釋成500ppm的四級銨消毒水溶液，加強清潔消毒。嘉義市區目前有36條垃圾車清運路線(每周三、周日停運垃圾)，加上部分輔助路線，總計車班約60輛/次，在垃圾車出勤完、收班前進廠淋浴、沖澡，徹底消毒。

▲嘉市垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒 　口罩君、潔加碼創意宣導口罩防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲環保局也在臉書粉絲專頁宣導，以擬人化、可愛「口罩君」告訴民眾，「利用完就是一般垃圾」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

最近國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表最新研究指出，新冠病毒在口罩上可活7天！環保局臉書以「潔比兔」與可愛的「口罩君」一問一答的廣告，宣導正確的口罩處理方式。「潔比兔」問，「你是什麼垃圾?」用過的口罩君身上髒兮兮，妙答「利用完我就只能是一般垃圾」。更推出愛的迫降-防疫篇，一點開宣導圖，可愛兔兔造型口罩立馬迫降到一般垃圾桶，十分逗趣！市府提醒民眾，使用後的廢棄口罩，請把口罩外面的接觸面對折包起來，以一般廢棄物處理，丟入垃圾桶。

▲嘉市垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒 　口罩君、潔加碼創意宣導口罩防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲潔比兔愛的迫降—「口罩防疫篇」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局表示，有關居家檢疫與居家隔離者，市府發放的居家檢疫包內有提供垃圾袋，並提醒與家人的垃圾分開放，若有清理需求時，請於上班時間聯繫環保局專線05-2251775分機318，原則7日收集一次，由專人載運清理。如有特殊情形，請另洽約垃圾收集時間。暫存期間建議每日噴灑漂白水消毒。

環保局防疫消毒大隊也已於3月25日成軍，總計4輛消毒車、12位同仁，負責環境消毒作業。每日都派1台車載式噴霧消毒機，如車輛無法進入處，再由人員使用背負式噴霧消毒(20公升)機進行消毒，所使用的消毒水為500ppm漂白水(市售5%次氯酸鈉稀釋100倍)，安排市區交通要點、BRT乘車站、商圈周圍、市場、學校及公務機關週遭外圍等人潮聚集處所進行消毒。

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