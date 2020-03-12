網瘋傳「垃圾車運送」平價肉！武漢小區連夜回收...當地市民氣炸了

▲垃圾車運冷凍肉。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北武漢仍在封城，市民多數的生活物資由政府統一派送，然而當地市民昨（11）晚爆料，稱民眾採購的政府平價肉，被用垃圾車運送！事件爆發後在網路引起軒然大波，該社區也緊急出面滅火，表示將上門收回平價肉集中銷毀並追責。相關幹部也相繼被免職，青山區副區長駱蓉黨紀被立案審查。

垃圾車裝冷凍肉的照片曝光後，瞬間引起線民大怒，紛紛表示「太震驚了」，「吃口飯而已，為什麼要遭受這樣的對待啊。」針對此事，鋼都花園管委會當晚發出道歉信，稱在為居民運送集中購買的平價肉過程中，使用一輛環衛車運送了1000份，其中530份已發放。

▲網友怒批，把人吃的東西當什麼了？（圖／翻攝自微博）

鋼都花園指出，將在以下方面迅速整改：一是請購買了這批肉品的居民暫不要食用，社區將連夜上門收回、集中銷毀；二是保證今（12）日將同等分量的平價肉安全清潔地送到相關居民家中；三是第一時間追究相關責任人的責任，並責令其對平價肉供應造成的損失賠償；四是深刻汲取教訓，檢討失誤，全面徹底地整改居民保供中的突出問題。

事件愈演愈烈，武漢市紀委監委也發佈消息，稱決定對負有領導責任的青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查。另外，鋼都花園管委會黨委書記徐增堂、管委會副主任周磊也被免職。