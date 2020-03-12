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不只垃圾車！傳武漢還用救護車、回收車送豬肉蔬菜　官方：圖片核實中

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▲▼繼武漢市爆出有小區用垃圾車送肉情況，並經證實後，網友進一步曝光當地用救護車、回收車送菜的情況，並認為便宜行事或資源匱乏是主要原因。（圖／翻攝自微博）

▲網友進一步曝光武漢當地用救護車、回收車送菜的情況，並認為便宜行事或資源匱乏是主要原因。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳政錄／綜合報導

昨武漢一社區爆出用「垃圾車」派送居民肉品，引發軒然大波後，今民眾繼續踢爆，當地用「環衛車輛」送貨已經不是第一樁，甚至連救護車也派上用場。對此，大陸官方部門表示，「正在就相關圖片向街道和負責部門核實。」

從社交平台上流傳的畫面可見，一輛印有「江岸環衛」的車輛，平常多用來載運回收物，但如今車斗上載滿了一箱箱蔬菜，並在運送途中，受到相關人員的檢查；另一張圖片上，則是一輛印有「湖北救護」的湖北骨傷科醫院救護車，正與一輛貨車「車尾對車尾」，交接肉品。

▲▼繼武漢市爆出有小區用垃圾車送肉情況，並經證實後，網友進一步曝光當地用救護車、回收車送菜的情況，並認為便宜行事或資源匱乏是主要原因。（圖／翻攝自微博）

雖然有網友坦言「局勢都這麼緊張了，只要做好防護、夠乾淨就好了吧」，但也有人質疑「這真的衛生嗎？」、「一想到平常載垃圾的，現在載東西來給我吃，整個人都不好了。」

對此，武漢新洲區疫情防控指揮部、江岸區政府受到民眾投訴後，雙方均表示，正對「用救護車環衛車運肉運菜」進行確認，會迅速核實事件發生的真實性。

▲▼武漢一社區管委會用垃圾車載運平價肉等物資。（圖／翻攝自微博）

▲武漢一社區管委會11日用垃圾車載運平價肉等物資，已有兩人因此被免職。（圖／翻攝自微博）

在此之前，陸網曾流傳武漢市青山區鋼都花園管委會，用垃圾車載送1000份居民集資買的平價肉，並有530份已經發放完畢的畫面；該訊息已經被武漢市紀監委證實，於12日一大早就發布公告，正立案審查，嚴肅批評該情況「對居民群眾的身心健康造成不良影響。」

▼武漢市紀監委公告，對社區用環衛車輛載肉一事立案審查。（圖／取自武漢市紀監委網站）

▲▼武漢市紀監委公告，將對社區用環衛車輛載肉一事立案審查。（圖／取自武漢市紀監委網站）

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