圓林仔 桐花、花旗木、藍花楹盛開　嘉義東義路賞花新秘境

▲東義路圓林仔社區。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度油桐花盛開，雪白的油桐花開滿樹梢，總是吸引著愛花追花的民眾前往欣賞。為保護民眾健康，嘉義市客家桐花祭今年因應疫情取消舉辦，但圓林仔社區的油桐花逐漸盛開中，周邊還有花旗木、藍花楹也正綻放，市府呼籲，市民朋友前往散心賞花、放鬆緊繃心情，但仍應注意防疫、防蚊措施，保持社交距離。

▲油桐花。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示，原訂4月18日於圓林仔社區辦理「2020愛你愛妳永結桐心」客家桐花祭活動，因應疫情而取消。防疫期間，市民朋友前往戶外賞花散心時，仍請注意防疫防蚊，保護自己與嘉園健康。

▲花旗木。（圖／記者翁伊森翻攝）

圓林仔社區是嘉義市知名的桐花景點，每到四月油桐花盛開，蜿蜒路上油桐花樹綻放朵朵雪白花朵，清雅又美麗。在圓林仔可以隨著社區道路指引散步賞花，抬頭仰望樹梢就可以看到油桐花綻放的美景。攝影專家洪年宏表示，今年油桐花花況不錯，市民朋友、攝影愛好者都可以拍下美麗花景。

▲東藍花楹盛開。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了油桐花之外，在圓林仔社區周遭還有花旗木(俗稱泰國櫻花、平地櫻花)、藍花楹正在盛開，百年荔枝王旁的粉紅花旗木、盧山橋防汛道路的藍花楹，走一趟東義路與圓林仔社區，雪白粉紅淡紫的油桐花、花旗木、藍花楹一次賞遍，防疫也舒心。

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