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3月南洋櫻盛開的季節　再來一場與烏山頭水庫花旗木浪漫邂逅

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▲繼浪漫南洋櫻盛開綻放後，水庫園區內有「平地櫻花」之稱的花旗木也開始進入花期，競相綻放，重磅登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲繼浪漫南洋櫻盛開綻放後，水庫園區內有「平地櫻花」之稱的花旗木也開始進入花期，競相綻放，重磅登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序入春，整個烏山頭水庫就是一座大花園，百花爭艷，處處是美景，俯拾間皆是驚喜，南洋櫻盛開的季節，一整列型態優美的南洋櫻將香榭大道渲染上浪漫粉嫩紅色，妝綴得極浪漫。

▲繼浪漫南洋櫻盛開綻放後，水庫園區內有「平地櫻花」之稱的花旗木也開始進入花期，競相綻放，重磅登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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置身於香榭大道這片迷人美景中，宛如進入粉紅國度，烏山頭水庫香榭大道，可說是全台所有水庫中最浪漫迷人的道路，每年3月與全國民眾有著美麗的約定，絡繹不絕的遊客即是最佳詮釋。

▲繼浪漫南洋櫻盛開綻放後，水庫園區內有「平地櫻花」之稱的花旗木也開始進入花期，競相綻放，重磅登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區指出，繼浪漫南洋櫻盛開綻放後，水庫園區內有「平地櫻花」之稱的花旗木也開始進入花期，競相綻放，重磅登場。花旗木原生於泰國及東南亞地區，又稱桃紅陣雨樹，性喜高溫環境，花期接續在南洋櫻之後，極適合於烏山頭水庫生長，自然成為烏山頭水庫花卉種植優選。因此，烏山頭水庫風景區早於10年前就已擇定於園區內若干區域規劃種植花旗木，如舊送水口前、三角埤公園等景點廣植，目前園區內花旗木桃紅色花朵已競相盛開，百花盛開、熱情奔放，不管從那個角度觀賞，皆是令人傾心、讓人動容，花旗木為這個春天再添上絢麗的色彩，猶如美麗的約定，與來自各地的民眾歡喜相見。

▲繼浪漫南洋櫻盛開綻放後，水庫園區內有「平地櫻花」之稱的花旗木也開始進入花期，競相綻放，重磅登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時值春季，氣候宜人舒爽，在疫情嚴峻時刻，不妨到春光明媚的烏山頭水庫賞花、遊湖，來一趟舒緩身心的輕旅行。

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