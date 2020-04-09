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4張中獎發票都給阿嬤！他自爆「2張用買的」真相藏洋蔥　網淚讚：超孝順

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▲▼電子發票。（示意圖／資料照）

▲原PO總會蒐集中獎發票，原因讓人超感動。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，說他有4張中獎的發票，就給阿嬤拿去換，阿嬤就誇他「神明都知道你很孝順，每次都有對到」，原PO忍不住在心中偷偷冒OS「才怪」。原來為了阿嬤，他每次都只能用這種方式發零用錢，透露有2張中獎發票還是他跟阿姨買的。故事讓其他人直呼「這中獎發票藏洋蔥啊！」

這位男網友文中表示，他手邊有4張中獎發票，也打算把獎金都給阿嬤，就開口跟阿嬤說，「阿嬤，我中4張發票，妳幫我拿去換。」原PO嬤聽到後，就誇讚愛孫「神明都知道你很孝順，每次都有對到。」這時，原PO便心想「才怪，哪來的神明？有2張（中獎發票）是我跟我阿姨買的 = =」。

請繼續往下閱讀...

▲▼統一發票，對發票，發票，電子發票。（圖／記者許力方攝）

▲原PO把中獎發票都給阿嬤，間接「發零用錢」。（示意圖／記者許力方攝）

接著原PO解釋道，原來因為阿嬤是個傳統的台灣女人，「幾10年吃飯堅持要全家人吃完、她最後才吃。明明沒在賺錢，我爸、媽、叔叔要拿錢給她，她又不收」，最後他用hashtag曝光這個小秘密「#實在沒辦法只好每兩個月像人家洗錢一樣蒐集中獎發票」。

貼文感動許多網友，其他人紛紛留言大讚原PO，「很棒！間接的讓阿嬤可以接受」、「真有智慧」、「阿嬤沒有說錯啊！很孝順」、「用了最能讓阿嬤接受、又能讓阿嬤安心收下的方式付出，您真是既孝順又有心的孩子」、「好溫暖」、「不過就是個電子發票，幹嘛藏洋蔥啦QQ」、「第一次不羨慕別人中發票，反而希望中多一點的故事。」

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