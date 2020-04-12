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雷雨彈登陸灌全台！冷氣團急凍23℃→14℃回冬　「最冷時間表」6縣市探10℃

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▲▼。（圖／中央氣象局）

▲大陸冷空壓帶著乾冷空氣南下。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

「主要雨帶登陸！」中央氣象局副局長鄭明典指出，有一波對流系統移入，弧形的回波容易伴隨較大雨勢，雨區將逐漸往南擴展。預報中心預估，清晨以前中部以北及東北部降雨明顯，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，之後大陸冷氣團南下，北台灣白天明顯轉冷，高溫僅剩14度，各地越晚越冷，入夜後加上輻射冷卻效應影響，北台灣將下探11度。

氣象局觀測，大陸冷高壓帶著乾冷空氣由蒙古向南移動，冷空氣向南推進，形成冷鋒，11日下午起冷鋒雲系接近台灣，預計入夜至12日上午間將通過台灣，受這波冷氣團南下影響，北台灣白天明顯轉冷，台北測站從11日高溫23度一路跌到僅剩14至16度，一整天都冷冷的，中部及東部高溫也僅20至23度；南台灣白天24至26度，晚起也會開始降溫，各地越晚越冷。

請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲主要雨帶移入！冷氣團急凍23℃→14℃回冬「最冷時間表」。

氣象局11日晚間8時許也針對北北基桃竹6縣市發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，12日傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。12日傍晚至13日上午局部地區有10度以下氣溫發生機率。

●12日晚至13日上午低溫區域：【黃色燈號(寒冷)】基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。

降雨方面，氣象局預估，入夜至12日清晨，這段時間中部以北及東北部地區降雨明顯，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨，預計12日早上中南部雨勢就會逐漸趨緩，北部及東半部上午雖然還是有些局部短暫雨，但中午後雨也會停下來。

氣象局預計，12日入夜後至後天13日（下周一）受冷空氣及輻射冷卻效應影響，清晨中部以北及東北部低溫將下探11度，花蓮低溫約14度左右，南部及台東低溫15度，尤其新竹以北沿海空曠及近山區將有10度左右低溫發生機率。

氣象局指出，13、14日（下周二）冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部持續整天偏冷，其他地區早晚也冷，中南部日夜溫差大，兩天的清晨時刻，中部以北及東北部低溫都將下探11至13度，花蓮低溫14度左右，南部及台東15、16度，中部以北沿海空曠及近山區仍只有10度左右低溫發生機率，白天氣溫略回升，北部整天仍涼冷，高溫約20度，東半部22、23度，中南部24至26度。

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