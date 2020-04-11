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午後變天！鋒面、冷氣團接力擾台　中部以北急凍「31℃→9℃」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面逐漸接近，中午之後各地下雨機率增高，晚上中部以北及東北部地區降雨明顯。明天大陸冷氣團南下，低溫下探9度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(10日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(11)日晴午後多雲，僅東半部偶有零星降雨的機率，白天微熱、早晚涼。

請繼續往下閱讀...

今傍晚起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨；明(12)日鋒面南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率。今晚、明晨雨勢較大，明午後各地逐漸轉乾；強冷空氣隨鋒面南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，應注意！ 今日各地氣溫：北部16至27度、中部17至30度、南部17至31度、東部16至29度。

▲▼雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，下週一、二(13、14日)乾燥穩定的「大陸高壓」籠罩，下週一各地晴朗無雲，下週二高層雲增多、但仍晴朗。下週一晨，北台灣平地最低氣溫，約降至10度左右；下週一晚及週二晨，因「輻射冷卻」加成，中部以北平地最低氣溫，亦在9度、10度上下(有觸及「強烈大陸冷氣團」定義〔氣象局≦12度〕之機率)。

但也因天氣晴朗，白天高溫明顯回升，陽光下感覺沒那麼冷，夜間氣溫極低，則要注意保暖；而日夜之間氣溫的劇烈變化，對年長者及有心血管疾病者更具威脅，應特別注意。

最新模式模擬顯示，下週三至週五(15至17日)各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升；白天舒適、逐日回暖至微熱，早晚則偏涼，日夜溫差大。

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