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要求從嚴治軍！　中國軍委批准展開「巡查工作」

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習近平到第71集團軍視察，這是他在中共十九大以後，首次對解放軍作戰部隊進行督軍。（圖／翻攝自新華網）

▲2017年的19大後，習近平到陸軍第71集團軍視察。（圖／翻攝自新華網）

記者陳政錄／綜合報導

正逢新冠肺炎疫情和中美、台海持續動盪，中國中央軍委日前印發《關於軍隊開展巡察工作的意見》。據新華社報導，軍委此舉旨在展開巡查工作，並規範了巡察範圍、對象和監督內容，為「全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，有效履行新時代軍隊使命任務提供堅強保證。」

該意見指出，要堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，尊崇黨章，依規治黨，以黨的政治建設為統領開展政治巡察，堅持發現問題、形成震懾，推動改革、促進發展，把管黨治黨政治責任落實到基層。

▲▼解放軍,火神山,武漢肺炎。（圖／路透）

▲解放軍高度參與大陸防疫工作。（圖／路透）

該巡查工作的意見，主要包括5個方面13項內容，新華社報導稱，此舉為軍隊巡察工作制定了指導思想和基本原則，明確了巡察機構設置和巡察隊伍建設。

《意見》強調，要著眼推進巡視工作向縱深發展、向基層延伸，構建巡視巡察上下聯動監督格局，對堅持問題導向、創新方式方法、深化問題整改和成果運用、嚴格依規依紀、加強組織領導等作出明確規範。

據了解，中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會係中國最高軍事領導機構，在中共以黨領政的基礎下，同樣屬於「一個機構兩塊牌子」的體制，由中共總書記習近平擔任中央軍委主席。

值得注意的是，今年以來包括新冠肺炎疫情蔓延，以及台灣大選後兩岸動盪，共機、解放軍軍艦多次擾台，解放軍並與美軍在南海數度引發事端，因此中共解放軍包括此次公開聲明將「整頓軍紀」等的種種舉動，也引起關注。

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