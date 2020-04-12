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男友嫌「不是處女」　女大生羞愧「以死謝罪」：我是垃圾…留遺言服藥慘死！

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▲▼北京大學女大生包麗自殺。（圖／翻攝自微博）

▲北京大學女大生包麗因為男友自殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京大學學生包麗2019年10月服藥自殺，腦死亡後就一直躺在醫院中。包麗的母親爆料稱，女兒自殺是因為男友嫌棄她談過戀愛「不是處女」，被要求拍裸照、先懷孕後流產，甚至絕育等，因此才選擇自殺，「我很想跑過去把他捅死。」

據《紅星新聞》報導，據北京京師律師事務所蘭和律師消息，北大女生包麗於4月11日中午在醫院去世。「我已經2個月沒見到我女兒了，」包麗媽媽心痛表示，4月11日中午，女兒出現室顫，後經搶救無效去世。

而她此前最後一次去探望包麗是在2月13日，此後因疫情原因，醫院禁止家屬進入重症監護室探望，直到4月11日中午接到院方通知。媽媽稱，包麗救治期間，她一直租住在北京；在醫生宣布包麗「腦死亡」後通過中醫治療，有些微起色，「包麗腿部有出現一些反應，但仍沒有恢復自主呼吸。」

面對包麗突然過世，媽媽表示，十分難過，腦子更是一片混亂，「我孩子就是被逼死的，和她男友脫不了關係。」她氣瘋表示，直到包麗過世，對方也沒有聯繫過自己，更沒有道歉，之後會繼續追究對方的責任，目前還在等警方的調查結果。」

事件回顧：

此前，包麗自殺後，母親查看女兒的手機，才發現女兒的尋死不簡單。女兒的男友牟林翰是大一年的學長，北京大學政府管理學院2015級學生，在交往期間因為女兒不是處女，不斷折磨對方，甚至要求女兒「在身上紋『我是牟林翰的狗』」，還要錄影下來。

兩人的對話紀錄中也顯示，牟林翰發現包麗不是處女身後，曾說自己「不想當一個接盤的人」，這會讓他成為一個「可憐鬼」，強調「女孩的第一次是最美好的東西」，還暗示包麗應該「放下尊嚴」。包麗當時回答，「我最美好的東西是我的將來。」

▲包麗與男友最後的對話，與微博畫面截圖。（圖／翻攝自南方周刊）

▲包麗與男友最後的對話，與微博畫面截圖。（圖／翻攝自南方周刊）

牟林翰不斷告訴包麗「我不想有人動我的女孩，過去、未來、現在」，更用大篇幅文字強調自己的痛苦「我憑什麼命這麼差，連一個完整的女孩子都不曾得到」，甚至表示自己「不知道活著的意義」。經過一連串的「洗腦」後，包麗在1個月後將男友暱稱改為「主人」。

而包麗的好友也透露，在短短一、兩年間，包麗的性格完全改變了，從原來堅強、樂觀、獨立的現代大學生，變成一名會因為自己不是處女，而產生罪惡感的小女人。包麗的母親也從好友這邊得知，包麗從2019年7月左右開始，搬去牟林翰的住處。

包麗在10月9日下午3時左右離開牟林翰的北京家中，之後到學校附近的一間旅館房間內服藥輕生，隨後發了訊息給男友稱，「此生最遺憾的事情莫過於此了」、「遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾」。對此，牟林翰則回答，「媽媽（他對包麗的暱稱）你在哪裡，寶寶好想你。」看到包麗回的最後一條，「媽媽今天給你謝罪了，」牟林翰靠手機定位，在晚上7時許找到包麗，並將她送醫院治療。

不過，牟林翰卻予以否認，他回應，「我確實在一定程度上質疑（她是不是處女），因為我覺得男生可能或多或少都會介意， 但是我們爭吵並不是因為她是否是處女這個問題」。他進一步表示，女友自殺後，已經接受過警方的問詢，「目前警方已經結案，」他也不認為自己的行為是對包麗精神控制，「我不明白什麼是精神控制？」

牟林翰稱，他和包麗在一起1年左右，女友自殺後，曾在北京和包麗的母親見面，網路上的相關質疑是對他的惡意揣測，目前他的朋友正在安慰他。他表示，「（包麗自殺）我覺得不能說我沒有關係，我是她男朋友，而且我們倆相處過程中我沒有照顧好她，作為她男朋友，我是一定有責任的。」

對於媒體報導中提及兩人的聊天記錄等相關戀愛細節，他則回應，「有些離譜」。包麗自殺事件的曝光，引發輿論對親密關係中的精神控制、PUA等問題的關注和討論。2019年12月13日，北京大學已取消牟林翰推薦免試攻讀碩士生的資格。

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