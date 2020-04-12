「不寒而慄的愛情」北大女包麗逝世　留遺言「謝罪」網泣：社會已沒有溫度

▲涉案律師所在微博上公開包麗的死訊。（圖／取自蘭和律師微博）

記者陳政錄／綜合報導

去年底，一樁「不寒而慄的愛情」轟動全大陸，該案女主角北京大學學生包麗（化名）因精神崩潰自殺呈現腦死，在醫院重症監護室搶救半年多後，稍早經北京蘭和律師處證實，她已於11日中午逝世，告別了「這個她眷戀著的和眷戀著她的世界。」

據了解，該案最早由大陸《南方周末》揭露，在「『不寒而栗』的愛情：北大自殺女生的聊天記錄」內中，就讀北京大學法學院大三學生包麗，與北京大學政府管理學院大四學生牟林翰相戀，但疑似因男方認為女方不是處女，提出拍裸照、先懷孕再流產留下病歷單、做絕育手等種種要求「補償」，以致女方精神崩潰自殺。

▲北京大學女大生包麗自殺和疑似導致其精神崩潰的男友。（圖／翻攝自微博）

包麗母親在女兒逝世後，對《澎湃新聞》泣訴，原本自己一直租住北京照顧女兒，但新冠疫情發生後，禁止家屬進入重症監護室探望，沒能見到最後一面。她情緒失控的在電話裡說，如果不是遇到牟林翰，也不會有現在這樣的事情發生。

包麗媽媽還表示，除一開始繳交一點治療費用，牟林翰一家於半年的時間裡多不聞不問，但她自從2019年11月份向北京警方報案後，至今仍未獲警方通知，但「她不會放棄追究對方的法律責任。」

根據《南方周末》報導揭露，2019年10月包麗自殺陷入昏迷，被宣布「腦死亡」後，包麗媽媽經查看女兒手機發現，女兒在與大一年的學長牟林翰交往後，不斷受到折磨，甚至被要求「在身上紋『我是牟林翰的狗』」，還要錄影下來。

兩人的對話紀錄中顯示，牟林翰發現包麗不是處女身後，曾說自己「不想當一個接盤的人」，這會讓他成為一個「可憐鬼」，強調「女孩的第一次是最美好的東西」，還暗示包麗應該「放下尊嚴」。包麗當時回答，「我最美好的東西是我的將來」。

▲包麗與男友最後的對話，與自己發的微博畫面截圖。（圖／翻攝自南方周刊）



但牟林翰不斷告訴包麗「我不想有人動我的女孩，過去、未來、現在」，更用大篇幅文字強調自己的痛苦「我憑什麼命這麼差，連一個完整的女孩子都不曾得到」，甚至表示自己「不知道活著的意義」。經過一連串的「洗腦」後，包麗在1個月後將男友暱稱改為「主人」。

包麗的好友透露，在短短一、兩年間，包麗的性格完全改變了，從現代大學生，變成滿腹罪惡感的小女人。她自2019年7月左右開始，搬去牟林翰的北京住家，後於該年10月9日到學校附近一間旅館輕生。

當天，包麗曾發了訊息給男友稱「此生最遺憾的事情莫過於此了」、「遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾」。牟林翰則回答「媽媽（他對包麗的暱稱）你在哪裡，寶寶好想你。」包麗回了最後一條「媽媽今天給你謝罪了」。牟林翰靠手機定位，在晚上7時許找到包麗，並將她送醫院治療。

對此，牟林翰曾向媒體坦言，作為男友「我是一定有責任的」，但報導提及兩人的聊天記錄等相關戀愛細節，以及部分指控「有些離譜」。目前，牟男未對包麗的死訊做出回應。

在蘭和律師於微博上公開包麗的死訊後，湧入大批網友留言哀弔，希望幫包麗討公道，有人感嘆「顯然社會已經沒有溫度了」、「我的天真被連續爆擊」、「人們會淡忘，男方會繼續蹦踏，永遠傷心的是女生親娘。」也有知情人士透露，男方已因此被學校取消保送研究所的名額，但「別的一切安好，甚至還會前途似錦」、「應該是低調處理了。」

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