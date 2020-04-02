美軍頻繁出入南海　北大研究：未來中美海空近距對峙機升高

▲美軍海軍P-3C陸基遠程反潛戰巡邏機。（圖/翻攝 美國海軍官網）

記者任以芳／綜合報導

近日，美國軍機經常繞行中國南海領域，雙方氣氛緊張。根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）最新報告指出，美軍2019年在南海的軍事活動規模和強度都有明顯加強，未來中美海空力量近距離對峙交鋒機率將可能升高。

該報告指出，二戰結束後，美南海最強大的力量一直是美軍，所有軍事部署也牽動南海局勢。近年，中國解放軍海軍開始崛起，美軍在南海的部署活動有再度升溫情況。內容指出，2018 年美海軍在南海地區開展 5 次闖島式 「航行自由行動」，去年美軍先後有3艘航母前往南海地區，佔全年部署航母數目的一半以上。2019年美軍在南海地區繼續保持高強度軍事活動態勢，在南海展開8次闖島式「航行自由行動」，相較2018年提升60%，

▲日前，美國海軍EP-3E電子偵察機、P-3C反潛戰巡邏機進出中國多個海域。（圖／翻攝 Aircraft Spots）

報告總結，中美之間在南海地區的軍事對抗，將會持續增強。美軍部屬上會呈現多元化趨勢，在南海的行動還是以海、空軍為主導優勢。美軍仍會按照明暗兩條線的方式與中國在南海地區針鋒相對，明面上藉助在西沙群島、黃岩島和南沙群島附近實施「航行自由行動」、艦機過航及巡航、穿越台灣海峽等方式挑釁和施壓，暗裏則不斷強化偵察力量部署，把握戰場建設。

美國也會進一步加強軍事交流，擴大軍演，加大武器裝備販售、贈送二手裝備，讓相關國家在中美之間選邊站。另外，美軍越南的軍事合作可能進一步深化。