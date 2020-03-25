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利用基因編輯技術　北京科學家「精準刪除」動物特定記憶！

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▲▼MIB星際戰警3記憶消除器。（圖／翻攝自IMDB）

▲MIB星際戰警3記憶消除器。（圖／翻攝自IMDB）

記者劉亭／綜合報導

北京大學神經科學研究所萬有與伊鳴團隊利用基因編輯技術，把實驗大鼠腦中特定記憶精準刪除，論文作者之一、北京大學神經科學研究所研究員伊鳴表示，此項研究有望為慢性痛、成癮等以「病理性記憶」為特徵的疾病治療提供新做法。

根據「科技日報」報導，相關研究成果近日發表於《科學》子刊《科學進展》。伊鳴指出，記憶編碼與儲存很重要，但對於負面記憶的遺忘同樣重要，負面情緒的記憶對生存有重要意義，但若過於頑固，反而會成為負擔，甚至演變成疾病，如創傷後症候群。

▲老鼠,倉鼠,動物,可愛,米奇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

除此之外，像是慢性痛、藥物成癮、慢性應激等疾病，是患者經歷了疼痛、毒品帶來的感覺或壓力後，產生了長時間存在的「病理性記憶」，目前尚未清楚了解其具體機制，也沒有有效的治療法。

事件的記憶是由腦內一群「印記細胞」編碼與儲存的，不同的記憶由不同的印記細胞群負責。理論上，如果能「刪除」記憶，可能為「病理性記憶」等疾病的治療提供新思路。傳統的藥理學或基因編輯技術僅能大範圍地、非特異地影響神經細胞，無法精確操控有特定功能或解剖特徵的神經細胞群。

伊鳴表示，該研究在兩個不同的實驗箱裡誘發大鼠對箱子的恐懼記憶，進而將基因編輯技術與神經元功能標記技術結合，通過對特定印記細胞群的基因編輯精確刪掉大鼠對其中一個箱子的記憶，而對另外一個箱子的記憶完好保留。

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