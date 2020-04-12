把陳時中當塑膠？直擊台南酒店「開大門偷營業」　短褲妹進出社交零距離

▲台南這家音樂會館門口，不時有車輛出入，穿著清涼的小姐進出，疑私下偷偷營業。（圖／宋岱融）

圖、文／CTWANT

中央防疫流行指揮中心下令酒店及舞廳還有女陪侍都需要配合防疫政策暫時停業，但本刊接獲爆料，繼高雄酒店業者偷偷營業外，台南酒店業者更是明目張膽開大門歡迎酒客消費，簡直把政府禁令甩一旁，實在很諷刺。

▲這家店名雖然稱音樂會館，但實際上就是有女陪侍的酒店型態消費，不甩禁令，簡直把陳時中當塑膠。（圖／宋岱融）

本刊接獲投訴，仍有酒店業者打著申請的營業項目是小吃部或是KTV等牌照，照樣開門做生意，前往台南安南路上「媚麗音樂會館」直擊，發現11日晚間10點多，出現狀似客人的車輛停在門口，還有穿著短褲年輕女子與酒客進出上車，似乎如入無人之境，簡直把防疫指揮官陳時中當塑膠？

據了解，這家雖然稱叫音樂會館，但實際還是以便服小姐坐檯制，本刊調查，該音樂會館在臉書上，11日晚間11點多顯示為營業中，有時會舉辦主題趴，像是旗袍、女僕、女學生等角色扮演，不少老司機前往消費，在台南算是生意不惡的酒店，如此規模的酒店，卻違法營業。

更令人擔心的是原本在檯面上營業的酒店，現在偷偷營業，在沒有約束力的情況下，酒客與小姐社交零距離，中央防疫指揮中心原本希望能夠讓酒店舞廳這些有可能群聚的場所，暫時關門減緩疫情蔓延的可能，如今恐怕全破功。

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