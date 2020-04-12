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阿滴「廣告文案2.0」再惹議…同樣問題還在！這點更嚴重：沒搞清楚台灣角色

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▲阿滴發文更新募資進度。（圖／翻攝阿滴臉書）

▲阿滴和聶永真等人10日發起募資，打算在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」廣告。（圖／翻攝阿滴臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber阿滴和聶永真等人10日發起募資，打算在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」廣告，但第一版草稿出爐後，許多網友看完認為，文章的「重點」似乎搞錯了，不僅像抱怨文，「中式思考模式」的長信應該無法打動美國人。而阿滴稍早也更新兩版廣告文案，希望獲得更多意見。

阿滴12日上午更新兩版廣告文案，內文以不同的敘述方式提及因為台灣在2003年曾遭遇SARS的打擊，卻遭WHO排除在門外，台灣人清楚理解孤立無援的感覺，如今台灣有能力幫助世界，並樂於幫助、正在幫助，希望在這艱難時刻，來自台灣的溫暖力量能與世界攜手共度難關。

請繼續往下閱讀...

▲▼阿滴再公開2版廣告文案。（圖／翻攝自阿滴IG）

▲阿滴公開2版廣告文案。（圖／翻攝自阿滴IG）

一看到第二版文案，就有人馬上轉傳到PTT，鄉民紛紛留言，認為問題還是大同小異，「這種我也是直接翻頁，投小說版會不會比較好」、「報紙這麼長的廣告你各位誰會看完」、「又不是寫專欄，不是要買頭版嗎」、「現在應該不是英文好不好的問題了吧，根本懶得看」、「我沒有覺得阿滴是惡意，但他根本不知道美國現在關注的頭條是什麼，怎麼修文都是一樣的。人家已經嚴重到連書報攤都停業了還頭版。」

有網友忍不住回文探討，「英文如何就不說了，老美最好會在乎你講的那些臭臭長長的台灣防疫史，以及跟歐美合作開發快篩的事情」，更下重話「阿滴該不會以為歐美需要台灣幫忙才能開發快篩跟疫苗吧？老美現在真的需要的，目前台灣能幫的也很有限，不要再費心改了，以滴團隊的作文能力再給你改一萬遍都一樣……」

這位網友還在留言處直批，「疫苗跟快篩其實是台灣需要歐美的協助，為什麼會以為自己幫得上忙 ？整個自大無言」、「阿滴團隊如果自己搞不清楚台灣的角色，就不要再發這種長文自曝其短了。」

另一位網友則是回文大嘆，「哀！阿滴團隊啥時才會知道，他們要買的不是專欄，是頭版廣告」、「你各位用常理判斷啊！誰家廣告會放又臭又長一大段文章的？」直呼廣告就是要讓大眾了解，所以圖片要醒目，要吸引人目光，「放一堆又臭又長的文字衝三小？」

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