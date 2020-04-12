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楊蕙如質疑阿滴「Youtuber可代表台灣罵人」？　網列3點爭議：誰授權給他的

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▲阿滴、聶永真、沃草、張志祺、張少濂集資突破100萬。（圖／翻攝自阿滴Instagram、zeczec）

▲阿滴出發點是為了台灣，但不能代表全體台人立場。（圖／翻攝自阿滴Instagram、zeczec）

記者黃可昀／綜合報導

YouTuber阿滴發起在《紐約時報》刊登「台灣人給世界的一封信」，不到一天就募到1913萬元，遠遠超乎原本目標400萬。對此，「卡神」楊蕙如在臉書發表個人看法，她認為阿滴以一個YouTuber身分，並沒有權力代表整個台灣發言，「不如募物資捐贈給需要的國家比較實際」。

▲▼卡神質疑阿滴為何能代表台灣。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

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▲卡神認為，阿滴言論代表整個台灣太偏頗。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

楊蕙如PO文中提到，與其募款在《紐約時報》上回擊世界衛生組織秘書長譚德賽，不如「募物資」比較實在，讓需要的國家得到實質幫助，而且紐約現在都封城了，大家忙著防疫、對抗病毒，無暇再去買報紙關心政治現狀。最讓她不解的是，「為什麼一個Youtuber的立場可以代表台灣去罵人？」台灣網友平時在臉書發發牢騷也就算了，如今要用國家身分在國際上發言，應該還是要透過總統、政府的正式形象傳遞訊息才對。

PTT上也有不少人針對此事討論，一名網友PO文指出，阿滴的出發點是為了台灣，但如果以「Taiwan Youtuber的身分」來做這件事會比較好，他列出以下3點好處：

1、身分可進可退
政府或外交部基於形象，不方便說話太直或觸碰敏感議題，但Youtuber的發言內容就相對自由。

2、跟外交部做區別
外交部先前已對譚德賽的發言做出「嚴正抗議」的回應，並要求對方應公開道歉。阿滴這時候再代表台灣人聲明一次，有點多此一舉，「 不如以Youtuber身分說點不一樣的東西還比較有效益」。

3、僅代表部份台灣人心聲
這也是最多人抗議的原因，雖然不少人的立場和阿滴相同，但並非所有台灣人都這樣想，如果他以Youtuber身分發表言論，至少說明了這只是他個人的想法，並不是每一位台灣人都跟他一樣，「只要他不要代表全部人來發言，其實他那篇文章基本上就不會受那麼多攻擊。」

網友紛紛回應，「不要代表全台灣人不會這麼多人這麼多毛，敢用全台灣當名義就不要怕其他聲音」、「出發點是好，但我也不認為阿滴算得上是意見領袖，更何況意見領袖也不表示可以代表台灣」、「我也覺得奇怪，為什麼他能代表整個台灣？誰授權給他的？」

ET快訊
楊蕙如質疑阿滴「Youtuber可代表台灣罵人？」　網列3爭
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