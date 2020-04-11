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高雄百人保齡球聯賽硬要辦！　球友收訊息「被衛生局盯上了」嚇呆

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記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心建議，室外500人、室內100人以上「大型集會」都要停辦，高雄卻傳出保齡球聯賽硬辦，遭球友檢舉曝光，高雄衛生局怒斥「講不聽」轉運發局介入。運發局11日早上指出，活動已於昨晚公告停辦取消，因業者沒有申請補助，才沒有列名、沒有接獲比賽訊息，只能被動得知。

疫情升溫，保齡球館內「戴口罩打球」成了標準配備，高雄岡山保齡球館原訂12日要舉辦一場大型南部聯賽，球友擔心群聚感染，如果如期舉辦，參賽加上觀賽人數絕對超過百人在室內聚集，嚇得向衛生局檢舉。業者隨即傳訊宣布「保齡球賽已被衛生局盯上了，請球友注意衛生局會採實名制，登記住址、電話等訊息。」

▲▼高雄百人保齡球聯賽硬要辦！　球友收訊息「被衛生局盯上了」嚇呆。（圖／東森新聞）

▲▼高雄百人保齡球聯賽硬要辦！　球友收訊息「被衛生局盯上了」嚇呆。（圖／東森新聞）

▲保齡球館喊冤「只提供場地」，現場示範防疫措施。（圖／東森新聞）

據了解，這項聯賽是每半年舉辦一次，今年早有球友建議防疫停辦，但傳出主辦單位考量取消活動會造成損失，才不聽勸執意照常舉行。但球友擔心參賽者來自全台各地，風險太高就向媒體、衛生局披露這個消息。衛生局官員一聽到就大嘆「真是講不聽」，但因無法可管，轉請運發局介入輔導。

保齡球館李姓老闆受訪時指出，估計現場可能有70、80位，人越多大家就會越擔心，所以主辦單位就想說取消好了。他無奈地說，其實保齡球館僅提供場地，直到遭到民眾檢舉，高雄市運發局介入，比賽才宣布取消。

運發局主秘方信淵表示，保齡球聯賽原預定12日下午舉辦，還有包括14日的活動也都停辦，主辦單位前一天晚上半夜緊急通知參加的各個球隊跟單位。因這個活動並沒有申請經費補助跟列名，又在私人場館舉辦，事前並不知道這個消息，只能「被動」通報，不過未來將針對民間運動場業者發文提醒，落實防疫。

▼聯賽原預計在12日舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲保齡球友預計在12日舉辦聯賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

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