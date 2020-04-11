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美食轟炸譚德塞！海巡署曬限定「保七麵」：來吃1次…理解台灣的努力

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▲▼海巡署標籤，「This Attack Comes From Taiwan」推出「保七麵」。（圖／翻攝臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

▲海巡署標籤「#ThisAttackComeFromTaiwan」，推出「保七麵」。（圖／翻攝臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

記者徐愷昕／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會上直指，最近3個月受到的人身攻擊都來自台灣。此事件在媒體發酵後，各國網友們紛紛替台灣抱不平，Twitter上更因此出現了熱門標籤「#ThisAttackComesFromTaiwan（#來自台灣的攻擊）」，透過不斷曬出台灣美景與小吃照，幽默回應譚德塞的不實指控，而10日海巡署長室也跟風端出一碗熱騰騰「保七麵」表示，「如果譚德賽有機會品嚐一次，就能理解這些年來台灣的努力了吧！」

以幽默貼文聞名的海巡署粉專昨日跟上熱潮，在臉書hashtag「#ThisAttackComesFromTaiwan」後貼出海巡艦艇上常見的料理「保七麵」，邀譚德賽來訪台灣時一起品嘗。而有關這碗保七麵，海巡稱它的別名為辛酸麵，「沒有固定的食譜，只需要簡單的湯底，加入蔬菜、雞蛋、鯖魚罐頭等隨手可得的食材，就能燉煮成營養的一餐」，同時也強調，這份料理不僅讓海巡隊員們在十級以上的風浪中有足夠的體力，也不斷驅離來自對岸的越界抽砂船、漁船，一次次成功防止非洲豬瘟與COVID-19疫情的傳染。

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▲▼海巡署標籤，「This Attack Comes From Taiwan」推出「保七麵」。（圖／翻攝臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

▲海巡署標籤「#ThisAttackComeFromTaiwan」，推出「保七麵」。（圖／翻攝臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

海巡署再表示，這晚麵一直以來都象徵著台灣的人情溫暖，簡單卻很實在，不論是出訪友邦帛琉，還是曾在我國海域內被搭救上船的緬甸、義大利、荷蘭、阿根廷及菲律賓等各國旅客及船員，送上一碗熱騰騰的湯麵，總是能擄獲他們的心，藉機喊話，「台灣的海巡外交與海上救援，從來沒有國籍與種族的區別」，再次為譚德賽的不實指控發聲。

此貼文一出不到24小時就已獲得1.3萬人按讚、百人分享，網友紛紛表示，「真的是小時候的回憶」、「鯖魚罐頭麵所向披靡無敵」、「吃過就難忘，真的好吃」、「原來是海巡名產」，大推小編實在好用心，而底下留言區「金馬澎海巡鐵三角」也幽默放上又香又多汁的「戰斧豬排」一起來湊熱鬧，另外客家委員會也不惶多讓，祭出了豐富的客家美食來作陣，「南部海巡瘋開講」則是送上丹丹漢堡，說要替談德賽加菜。

▼客家委員會也來湊咖，說要請譚德塞來台吃客家美食。（圖／翻攝臉書）

▲▼海巡署標籤，「This Attack Comes From Taiwan」推出「保七麵」。（圖／翻攝臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

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