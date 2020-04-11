醫檢師、呼吸治療師也有防疫補償！　新版獎勵要點下週公佈

▲衛福部醫事司石崇良司長。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北市醫師職業工會等團體今（11）日召開記者會，指出現有補償政策的三大盲點，包括針對防疫有功人員獎勵不一、取消出國損失障礙重重，以及醫事人員未全數納入。對此，衛福部醫事司司長石崇良回應，「大家的努力我們都看到了」，衛福部已著手修訂獎勵要點，將所有醫事人員納入，最快下週二就會公佈。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰表示，目前政府對於醫護獎勵措施僅有「醫師每天一萬、護理師每班一萬」，但呼吸治療師、放射師、醫檢師與清潔人員等，都在防疫工作中承擔重責，但補助條文卻隻字未提，只能相信醫院會給予獎勵，但若未明文規定分配比例，卻不一定有得領。

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另外，指揮中心2月底率先頒布對醫護人員與社工的出國禁令，請領時程只到4月30日，但不只航空退票需3至6個月，也傳出有醫院僅給員工10天申請期限，政府美意，可能落得「看得到、領不到」窘境。

對此，石崇良回應，出國禁令補償需要匡列預算，因此才會要求醫事人員先行提供，「有大概數量才好爭取」，如果文件已經齊備者，就會從5月先行發放。來不及在4月底前提供退費金額者，衛福部也會陸續受理申請。

另外，石崇良也提到，這次防疫是長期抗戰，「大家的努力，我們都看到了」，因此下週會訂出新版獎勵要點，只要第一線有貢獻者，都會被列入補償範疇，像是醫檢師、放射師、呼吸治療師、醫院清潔人員等都在列。有功醫院補償，也會明定醫院要發放多少比例給醫事人員，並造冊陳報，絕對會讓所有基層人員都領得到。

最後，石崇良提到，新版「醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」已完成修訂，正等待指揮官簽核，最快下週二、三就會公佈。