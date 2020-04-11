酒店妹化身鄰家女繼續營業　台南市府祭重典：「有女陪待」就不行！

▲中央放寬酒店、舞廳業認定標準，「有男女陪侍」的就不行，酒店業者變身「KTV」夾縫求生方式也被喊卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央為防疫下令全國酒店、舞廳停止營業，引酒店、舞廳小姐淚喊「斷炊」，為生計業者變身成「KTV」在夾縫中求生存，讓小姐、客人實名制入場，惟內政部放寬解釋，有「男女陪侍」店家都要停業，警方10日深夜已通知業者，11日上午台南市經發局將正式發公文給各業者，警方將先採勸導，未來違者將依法開罰。

內政部緊急召開會議後，達成「全國八大特種行業無限期歇業」的共識，待疫情好轉後才會重新開放業者營業，酒店業者得知此消息後，即通知小姐們不用來上班，店內員工如服務生、少爺等即日起也減班休息。

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據行政院規定，所謂「八大特種行業」為係指「視聽歌唱業」、「理髮業」、「三溫暖業」、「舞廳業」、「舞場業」、「酒家業」、「酒吧業」及「特種咖啡茶室業」等8種行業，因其略分為8大類，故俗稱「八大行業」。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前全台不只是酒店、舞廳停業店家總共是437家，地方政府執行停業140家、自主停業105家，台灣酒店業營業登記上，業別登記非常多、很複雜。陳宗彥表示，規範的是「有男女陪侍」的酒店業跟舞廳業，有些地方可能叫理容KTV、小吃部、越南店，縣市政府對於這樣的定義很清楚，的執行上要也求往這個方向作執行。

據了解，全國各地的酒店，為躲避酒店業執照的沈重的娛樂稅，大都以視聽業、餐廳業申請執照，實際上卻做酒店生意，中央宣布舞廳、酒店業暫停營業後，所規定的業者，雖然沒有包含以視聽業與餐廳業做申請的酒店、舞廳，地方政府十分了解這種狀況，也是會列入聯合稽查對象，為避風頭大部分相關業者都熄燈配合停業。

但眾多在舞廳、酒店流動的「小姐」們得知停業的消息，紛紛哭訴「斷炊」，活不下去了！酒店業者也告訴小姐，以傳播妹方式到餐廳、KTV坐檯，加減賺，先挺過這波疫情再說。

業者指出，其實酒店小姐、舞小姐，大部分都有經濟上的壓力，都是被錢逼急了，才會到酒店、舞廳上班，在社會上算是不光彩的行業，其他產業面臨疫情停業，可申請政府補助，也有職業公會為會員權益發聲，但酒店、舞廳業比較特殊，除沒有工會力挺，業者挨打也不敢出聲，加上這次是酒店公關小姐出事，無論業者或小姐大家都有苦難言，不知如何活下去！

據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，針對酒店舞廳是否紓困補償時表示，沒有特別針對特定產業，只要符合紓困條例，可以提出申請，不足可再討論。以沾店非合法登記而言，確難爭取到補償，民代也礙於現況不方便替業者等發聲。

部分業者為夾縫求生，得知KTV只要實名、配合防疫即可營業，紛紛變身為「KTV」，要求小姐換下酒店衣服，化身「鄰家女孩」，假裝是客人同行女伴，與客人登記名字進入包廂即可繼續營業。

對於相關業者變相的作法，地方警方也了解業者的「苦衷」，只要不違反規定，也只能睜一隻眼閉一隻眼，不過4月10日深夜台南市各分局已接獲指示，表示中央疫情指揮中心放寬酒店等認定，台南市經發局也將在11日一早要發公文給各業者，要求停業。

警方表示，為配合疫情政策，會先行對轄內的業者進行勸導，未來如有違反相關規定，將以「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條與第16條開罰，處5萬以上100萬以下罰鍰。

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