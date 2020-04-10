明晚變天！今悶熱上看31度　鋒面、冷氣團接力「中部以北急凍10℃」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(10)日各地陽光露臉，南部高溫上看31度，不過明天晚上開始變天，低溫下探10度。

今(10)日東北季風減弱，天氣明顯轉趨穩定，各地陽光露臉，僅東半部地區偶有局部短暫雨，西半部山區午後有零星短暫陣雨；溫度方面，氣溫回升，東半部高溫約24-26度，西半部地區更加溫暖，高溫可達26-30度，感受悶熱，早晚天氣仍有涼意，各地低溫約17-21度，請留意氣溫變化適時調整穿著

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(9日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(10)日至明(11)日白天，天氣回暖，各地晴時多雲，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。今日各地氣溫：北部13至26度、中部15至29度、南部16至31度、東部14至29度。

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，明傍晚起鋒面接近，中部以北轉成有局部陣雨或雷雨的天氣，雨勢較大、應注意。下週(12)日鋒面南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率；強冷空氣緊接南下，愈晚愈冷，午後逐漸轉乾。下週一、二(13、14日)乾燥穩定的「大陸冷氣團」籠罩，各地晴朗無雲。

下週一晨，北台灣平地最低氣溫，約降至11度左右；下週一晚及週二晨，因強「輻射冷卻」加成，中部以北平地最低氣溫，更將降至10度上下(不排除有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義〔氣象局≦12度〕之機率)。但也因天氣晴朗，白天陽光加熱、高溫明顯回升，感覺沒那麼冷；不過，還是要注意保暖，尤其早晚。

最新模式模擬顯示，下週三、四(15、16日)冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升，各地晴朗穩定、白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。