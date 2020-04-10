周日冷氣團南衝凍3天！2時間點「爆冷10°C」　明全台變天降雨熱區曝

▲周日冷氣團南下，下周一、二清晨最冷，北部低溫下探10-11度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

全台將變天！氣象局指出，今（10）日各地天氣穩定，但周六下半天起，一道鋒面逐漸通過台灣，全台將轉有雨，中部以北、東北部為降雨熱區，要防局部較大雨勢。周日大陸冷氣團衝下來，越晚越冷，最冷時間落在下周一、二清晨，北部最冷探10-11度。

氣象預報員陳伊秀表示，今天各地天氣穩定，但隨著鋒面接近，明（11）上午北部、東半部雲量就會增多，下半天起鋒面逐漸通過，全台將轉有雨，中部以北、東北部為下雨熱區，有陣雨或雷雨，更要防局部較大雨勢，南部及花東局部也會有雨。這波降雨最明顯時間點落在周六晚至周日清晨，周日下半天水氣減少，轉為乾冷天氣。

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▲周六鋒面通過，中部以北、東北部雨最多，周日起冷氣團影響，越晚越冷。（圖／中央氣象局）



周日起冷空氣衝下來影響，目前強度為大陸冷氣團等級，是否會到強烈大陸冷氣團，還要再觀察。溫度方面，周日一早北部、宜蘭高溫從17-18度，一路往下降，整天約15-16度，到了傍晚可能僅剩12-13度，越晚越冷，有機會出現10-11度低溫。

冷氣團影響最冷時間點為下周一、二清晨，北部低溫下探10-11度，中部、花蓮約13-14度、南部台東15、16度，空曠地區還會再低1度左右。下周二受到輻射冷卻影響，嘉義以北、宜蘭地區低溫也僅11-13度，南部、花東14-15度。

▲下周一、二最冷，北部低溫探10-11度。（圖／記者李毓康攝）

下周一白天水氣少，各地高溫稍回升，北部20度左右，中部、宜花東22-24度，南部25-26度。下周二北部、宜花東白天高溫約20-22度，中部24度，南部25-26度。到了下周三、四各地還會再回溫2-3度，感受上回到溫暖的天氣。