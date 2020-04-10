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西班牙疫情出現「明顯下降」！單日605人死亡　2周以來最低紀錄

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▲▼ 西班牙新冠肺炎。（圖／路透）

▲西班牙新冠肺炎疫情減緩，死亡人數下降至2周內最低紀錄。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

西班牙2019新冠病毒疾病（COVID-19）疫情出現明顯減緩，根據最新公布數據顯示，每日新增死亡病例已經降低至2周以來最低點，而新增確診病例也有所下滑。

根據西班牙官方10日公布數據，西班牙過去24小內新增605例死亡病例，是自3月24日以來紀錄到的最低數字；西班牙總死亡病例則從15238例增加至15843例。

另外，西班牙新增確診病例4576例，也遠低於前一天的5756例；此外，單日增幅3％，也是自疫情爆發以來在西班牙觀測到的最小幅度，顯示疫情擴散速度已經明顯減緩。西班牙總確診人數增加至157022人，在全球僅次於美國。

西班牙於4月2日紀錄到疫情高峰，當天共有950例新增死亡病例，增加幅度超越全球任何國家，但之後8天中有6天疫情呈現減緩趨勢，已經回到3月24日紀錄的單日514人死亡水準。

除此之外，根據西班牙官方數據，已經有超過5.5萬人出現呼吸道系統疾病後康復。西班牙馬德里和加泰隆尼亞是受創最嚴重的災區，其中馬德里的死亡病例佔全西班牙的3分之1。

西班牙衛生官員認為，這波新冠肺炎大流行的頂峰以經過去，但仍呼籲人們持續配合自3月14日公布的禁足令，以免疫情卷土重來。原先公布的禁令將於4月25日到期，但西班牙政府預計將再延長2州。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，未來將會參考疫情數據，考量逐步解除封鎖令。

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