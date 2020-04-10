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林薇「4分鐘公開信」反擊譚德塞　蔡英文暖心回應了

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記者柯振中／綜合報導

留學英國的女孩林薇（Vivi Lin）日前錄製公開信信，呼籲譚德塞「更正言論」，向台灣道歉，影片出爐後被許多網友轉發、稱讚。此外，總統蔡英文也前往林薇的粉專留言，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲。」

林薇日前聽見譚德塞的指控，感到相當不滿，因此錄製公開信，對譚德塞的言論表達「錯愕、失望」的情緒，同時希望譚德塞能更正言論，「身為在台灣、英國多個醫衛單位服務的學生，我相當肯定，台灣官方從未對您（譚德塞）、非洲各國的人民做出歧視性批評，無論是任何種族、文化或是膚色等方面。」

▼林薇寫公開信向譚德塞喊話。（合成圖／林薇授權、翻攝WHO）

▲▼英國留學女孩錄製公開信，要求譚德塞道歉。（合成圖／ViviLin授權、翻攝WHO）

林薇提到，台灣在這次的疫情防護上表現優秀，也不吝與世界分享經驗、多出的醫療資源，但譚德塞以幾句不實的指控，在國際會議上詆毀台灣，讓人感到相當憤怒，「世衛前2天舉辦『疫情假資訊』相關線上研討會，沒想到秘書長卻帶頭，以不實資訊指控台灣。」

林薇的公開信發出後，短短一天就收穫了5萬個讚、1700則留言與2.1萬次分享，且在臉書、Youtube、Instagram都能找到這則影片。不少網友看完後，紛紛稱讚林薇「好樣的」，連總統蔡英文看見，都跑來下面留言，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲」，後面還附上一顆愛心。

林薇看見蔡英文的留言，也在下方致謝，同時向總統打氣，「請您一定要溫柔堅定的帶著臺灣反擊！」

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

▼蔡英文感謝林薇。（圖／翻攝林薇粉專）

▲▼蔡英文感謝林薇。（圖／翻攝林薇粉專）

 
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