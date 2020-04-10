「中東最窮國」葉門通報首起確診　百萬人營養不良還要憂疫情

▲沙烏地領導的聯盟在葉門首都沙那展開空襲。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

飽受戰火摧殘的葉門今（10）日通報首起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，患者病情穩定，正接受治療。葉門是中東地區最貧窮的國家，此前專家就警告，若爆發疫情，可能會嚴重衝擊原本就脆弱的醫療體系。

葉門最高國家緊急委員會10日透過推特表示，國內首起確診出現在哈達拉穆特省（Hadhramout），患者情況穩定，醫療團隊與當局已採取必要措施；該單位沒有提供進一步的細節。聯合國與西方機構都曾警告，該國如果爆發疫情，恐陷入嚴重危機。

根據《美國之音》，聯合國官員擔憂，新冠肺炎疫情可能替葉門帶來災難般的結果，該國醫療體系本來就脆弱，也缺乏足夠的相關設備。先前，由沙烏地阿拉伯領導的盟軍因為擔憂疫情，9日就宣布在葉門停火兩周，不過「胡塞軍」（Houthis）對此尚未同意。

自從伊朗支持的胡塞軍2014年推翻政權，使得沙國領導的聯盟介入後，葉門面臨的暴力事件幾乎未曾平息。長達5年的內戰奪去10多萬葉門人的性命，還有數百萬人營養不良。

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