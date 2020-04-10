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網紅小玉嫌母乳有「吉娃娃味」遭砲轟　王婉諭：衛福部應有明確宣示

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▲小玉限時動態道歉影片讓網友更生氣。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉限時動態道歉影片讓網友更生氣。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

記者林銘翰／台北報導

YouTuber小玉日前拍攝一支「用母乳做珍珠奶茶」的影片，片中以戲謔的口吻形容珍貴的母乳有「吉娃娃味」、「像豆漿臭掉」，引發網友砲轟抵制。對此，時代力量立委王婉諭10日召開記者會，呼籲地方政府應該更積極的進行開罰，衛福部則應該有較明確的說明，讓相關規範可以更完善。

王婉諭10日上午與婦產科醫師陳鈺萍、母乳庫負責人方麗容、台灣母乳協會秘書長高宜伶、寶貝花園母乳推廣協會理事吳唯菱召開「珍惜母乳，落實相關規範」記者會，呼籲每一滴母乳都是媽媽對小孩深切的愛，不該成為訕笑題材。

▲▼時代力量立委王婉諭召開「珍惜母乳，落實相關規範」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲時代力量立委王婉諭召開「珍惜母乳，落實相關規範」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

王婉諭表示，近日知名網紅在個人頻道中，透過網購的管道取得母乳，拍攝實驗性的影片，然而在影片中戲謔的言語，不僅傳遞錯誤的訊息，更是對母親的不尊重。王婉諭指出，網路紅人當然有創作自由，但也應該避免傳遞錯誤資訊，或是造成社會大眾的錯誤理解，若有網紅想要對母乳議題進行討論，現場的專家都很樂意一起分享。

吳唯菱提到，母乳推廣協會長期協助母親，但許多媽媽們看到影片時，都同樣感受到不滿與不尊重。吳唯菱說，這些母親看了影片感受到傷心、擔憂、被物化及不被尊重等負面情緒，許多母親因辛苦餵奶讓自己遍體鱗傷卻仍被各限訕笑，同時也對網路各界不在意的嘲諷女性感到失望及孤單，過往因為母乳討論實在太少，恐會因為這樣的影片而導致餵食母乳者被惡性的標籤。

高宜伶提到，很多媽媽知道母乳對孩童相對有幫助，但在產乳過程不順利，所以母乳協會很早期就期待母乳庫的成立，如今台灣也有母乳庫在運作，在像是回教文化中，母乳有特別的象徵性，許多回教徒甚至在領養孩子時也希望能泌乳，也因為各界對母乳的重視，更不該在網路上販售更不被網紅戲謔。

陳鈺萍指出，許多母親生完孩子及做月子時，害怕回到職場奶量不足而拚命儲奶，也間接形成泌乳過多甚至轉賣的現象，因此職場應該更友善，不限制哺乳母親的擠乳時間以消減母親兼顧職場、餵乳母育兒的多重心靈壓力。她也認為，政府除對母乳缺乏嚴謹規範外，對專業知識的規範也從未建立，導致社會上許多錯誤的觀念，呼籲政府對專業知識也應該有所管理。

方麗容表示，台灣現行母乳庫的運作及網購母乳的危險，母乳庫當初成立的目的，即是為了提供安全的母乳，因為母乳本來就非無菌，甚至有些疾病會透過母乳傳遞。此外，母乳庫在運作流程中有確保安全的嚴謹過程，也正凸顯了網路販售的風險非常大，絕對不適合給孩童攝取，且政府長期在母乳推廣上對母親的支持度仍然不足。

▲▼時代力量立委王婉諭召開「珍惜母乳，落實相關規範」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲時代力量立委王婉諭召開「珍惜母乳，落實相關規範」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

王婉諭指出，現行法規中並無明確規範母乳是否可作為商品被販售，在過去有類似案例發生時，地方政府只能按照《消保法》介入調查，要求平台及賣家下架這種來源不明的母乳。

王婉諭批評，《消保法》所規範的應該是明確合法被販售的商品，母乳卻從來都不是合法的商品，若是以《消保法》可進行規範，目前無論是中央或是地方政府的積極作為顯然不足，才會導致這種亂象持續多年卻無法改善。

王婉諭呼籲，政府如果也不支持來源不明的母乳公開販售，就應該由主管機關衛福部出面做出明確宣示、訂定相關規範，不應再推諉卸責，將誤飲來源不明母乳的風險交由民眾自行承擔。

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