媽「草莓奶」曝親餵母乳血淚史...靠意志力在撐　狂轟小玉：向你母親下跪道歉

▲小玉日前的母乳影片引發眾怒。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

記者張嘉晏／綜合報導

YouTuber小玉日前拍攝一支「用母乳做珍珠奶茶」的影片，片中以戲謔的口吻形容珍貴的母乳有「吉娃娃味」、「像豆漿臭掉」，引發網友砲轟抵制，倒讚數已達6.4萬。對此，一名女網友就忍不住發文，娓娓道出親餵母乳的血淚史，讓眾媽媽們超有共鳴。

「我只想說一句，如果你小時候也是喝母乳長大的話，請你帶著滿滿悔意以及真誠的心去向你的母親下跪道歉。」有媽媽在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己全瓶餵了孩子5個月後，改成全親餵加上一餐配方奶，也終於在今年1月脫離母乳人生了。

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媽媽透露，由於乳房飛快脹大的關係，她的皮膚上出現了滿滿的妊娠紋，加上數次的「石頭奶」和乳腺炎摧殘，整個胸部的狀況可以說是慘不忍睹。

▲ 媽媽若乳頭受傷滲血，有可能就會擠出這種「草莓奶」 。（圖／原PO授權提供）

她還貼出幾張「草莓奶」的照片，草莓奶其實是媽媽乳頭受傷滲血，導致擠出來的母乳呈現淡粉色的樣子。她也說，因為藥物關係不得已倒掉的母乳多達5千多cc，只希望未來不會再看到浪費珍貴母乳的情形發生。

貼文上線後，媽媽們都有感表示「看到這瓶草莓口味，我跪著流淚」、「我第一胎也是草莓奶，痛不欲生」、「沒有奶的媽媽擠到滴滴血淚」、「拿母乳來開玩笑真的犯眾怒」、「兩次乳腺炎，好幾次想放棄，真的都是靠意志力撐過來的」。

此外，小玉9日在IG上更新現實動態，只見他對著鏡頭說「嘿，大家好，大家應該有看到小玉母乳的影片，被很多爸爸和媽媽攻擊，在這邊我想要對他們說一聲對……」後影片就突然中斷，連發3次影片都沒有把「對不起」3個字完整說出口，讓眾人更怒表示「根本就是故意的」。

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