港版「N號房」交換女友性愛片　加入前先交6張「居家高清照」

▲南韓「N號房」群組，多名女性受害，香港也有類似群組。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉亭／綜合報導

南韓N號房事件引起各界譁然，香港爆出也有類似的Telegram群組，會員可以互相交換性愛影片，而且加入前要經過多重認證，除了要回答侮辱女性問題，更要提供另一半的高清真實樣貌照片。香港立法會議員葛珮帆要求保安局跟進調查此事件。

根據香港01報導，香港有Telegram群組分享枕邊人的性愛影片為主，用戶加入之後，可以先預覽群主發出的「有馬影片」，若想要看無馬影片需要加入小群，但要加入必須通過群主驗證。

記者實際測試發現，群主先詢問年齡，之後不斷丟出「想要她怎樣被人凌辱」... 等各種下流問題，經過一個多小時交流後，要求提供另一半露出樣貌的6張居家生活照。

該群主提供的截圖可見，會員介紹伴侶的年齡，分享正面拍攝的性愛影片，每部影片長約1-2分鐘。群主聲稱，該小群有50名會員，因為有各種露臉的性愛片，因此要核實清楚，但過一段時間之後會刪除，保障會員。

▲香港立法會議員葛珮帆。（圖／翻攝自葛珮帆臉書）

民建聯立法會議員葛珮帆4日去信保安局局長李家超，要求當局正視及立案調查事件，拘捕相關違法人士。她指出，用戶加入頻道後，可在群組內預覽已打格處理影像，若要觀看無格的版本就需要「付費」。所謂費用就是先聯絡群組管理人，繼而在群組內貼出另一半的性愛影片，成為升級會員就能觀看無格版本，群組內的討論字句充滿侮辱和貶低女性的意味。

葛珮帆也認為，事態嚴重，有關人士行為惡劣，將他人未經同意的影片上載，對當事人造成極大傷害。她又指，至於現時有關性罪行的條文，局方亦應要立法填補漏洞，維護女性權益和私隱，防止性罪行發生。