小玉嫌母奶「有吉娃娃味」遭狂轟！母乳協會3點駁斥…要求下架：讓人不舒服

▲網紅小玉在YouTube頻道上發佈喝母奶影片遭圍剿。（圖／翻攝臉書）

記者簡仲豪／綜合報導

日前知名YouTuber小玉發布一支名為以母乳為主題的影片，以戲謔的語氣評論母乳，且非法上網購買母乳來喝，邊喝邊作嘔，批評「有吉娃娃味」、「像豆漿臭掉」，嫌棄模樣遭網友撻伐。台灣母乳協會在影片發布後接獲許多母奶媽媽反映：「這是一支令人不舒服、戲謔、又未能傳達正確母乳知識的影片」，許多媽媽都覺得受到傷害。

台乳協理事長黃秀瑛表示，我們了解平台上各種類別的影片都有人支持，小玉也沒有自詡是知識型YouTuber，但「尊重他人」應是所謂的網紅們在社群上傳遞資訊或行銷自己時自我約束的底線，不該將關乎健康議題的母乳及辛苦擠乳哺餵寶寶的母乳媽媽，拿來做為譁嘩眾取寵的題材及對象。

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▲小玉母乳影片引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

黃秀瑛指出，錯誤的母乳資訊也可能導致還未當媽媽的年輕女性對母乳哺餵這件事退縮害怕。她表示，母奶媽媽們已展開檢舉這支影片的行動，台乳協要求該網紅下架這支影片，也籲請社會大眾日後不要點閱、分享這類影片。

台灣母乳協會高宜伶祕書長指出，母乳是體液的一種，跟血液概念類似，不應該販售，政府部門從2011年起陸續立法禁止母乳販售的宣示卻還沒有落實。影片中YouTuber小玉確公開表示透過網路購買母乳，嬰兒配方奶粉是特殊營養品，進口、販售都有規範，母奶的規範應該更嚴格。

▲小玉拿母乳製作珍珠奶茶等飲品喝，邊喝邊作嘔，態度令網友憤怒。（圖／翻攝YouTube）

高宜伶指出，網路上買賣母乳有其風險，賣母乳的媽媽不知道自己的母奶被誰買去做什麼用，如果知道自己的母奶被購買者拿去拍影片戲謔母乳，相信沒有一個母奶媽媽樂見。購買母乳的媽媽可能因自己泌乳不足，因而上網購買其他媽媽的母奶，高宜伶提醒網購母乳的媽媽，在不清楚對方的健康狀態、對方儲存乳汁的過程是否安全衛生、收到的是真母乳的情況下，餵寶寶來路不明的母奶，等於置孩子於未知風險中。

高宜伶說，如果媽媽有哺乳的問題，建議透過哺乳諮詢管道尋求支持及獲得正確的知識，而不是上網購買母乳；若有母乳媽媽為乳汁分泌過多所苦，可逐漸減少擠乳頻率及擠乳量，或聯繫台灣各地的母乳庫，將多餘的母乳捐給更需要的早產兒及病嬰使用。(母乳庫資訊)

影片中數處對母乳知識的謬誤，台灣母乳協會澄清說明

1.有關影片中對母乳味道顏色的描述，高宜伶說，母奶的味道與顏色本來就會因為媽媽飲食就有所變化，而此正是訓練寶寶味覺的重要起點。母奶因為沒有高溫殺菌又是營養非常豐富的食物，保存與加熱都需要特別留意的地方，否則容易破壞母奶營養。影片中小玉共購了1000毫升母乳，1000毫升母乳比一般媽媽一天泌乳量多，也比多數寶寶一天所喝的量還多，小玉這樣糟蹋珍貴的嬰兒食物，讓人難受，必須反省生命教育的不足。

2.有關影片中「母乳中全部都是那種懸浮微粒」的描述，台灣母乳協會高宜伶祕書長指出，網紅所謂的懸浮微粒，應該是母奶中的乳脂，因為冷藏或冷凍而分離，一般從冰箱取出母乳後，媽媽或照顧者在回溫後，都會再輕輕搖晃均勻，再給寶寶喝。

▲從冰箱取出母乳後，應輕輕搖晃均勻，再給寶寶喝。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.有關影片中表示「兩歲就該完全斷奶」，高宜伶指出，目前對寶寶健康的最佳建議仍是依循世界衛生組織建議，在寶寶六個月之前純母乳哺餵，六個月之後適當的添加副食品，並持續哺乳直到寶寶至少二歲，二歲之後由媽媽和寶寶自行決定。並不是一歲就該換奶、兩歲就該斷奶這麼簡單化約的事。