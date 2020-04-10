　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／台北報導

台北市一間高級酒店日前有一名30多歲女公關（案379）確診，中央流行疫情指揮中心9日宣布，「全國酒店、舞廳全面停止營業」，台北市副市長黃珊珊9日晚間隨即會同警局進行聯合稽查。但《ETtoday東森新聞雲》記者實際走訪林森北路，驚見仍有日式酒店開門營業。

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者直擊台北八大行業一級戰區「林森北路六條通」，發現仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝）

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者直擊台北八大行業一級戰區仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝，下同）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，確診案379為台北某知名酒店女公關，原先她自述生活單純，「沒有上班，平日多在家中，偶爾外出購物」，讓外界以為她是一位家庭主婦，孰料，她其實瞞著家人在酒店內擔任女公關，經調查發現，她每日接觸至少50人，最近還有跟客人出場的紀錄。

陳時中隨即下令，「全國酒店和舞廳4/9起停止營業」。為了防止疫情疫情擴散，警政署也要求所屬各單位即日起開始配合實施八大營業場所停業清查。

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者直擊台北八大行業一級戰區「林森北路六條通」，發現仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝）

由於台北市區內就有82間酒店、舞廳，台北市副市長黃珊珊9日晚間會同警方兵分11路進行聯合稽查，指出若發現有業者不配合，將根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第16條，開出5萬至100萬元罰款。

中央下令熄燈首日，《ETtoday東森新聞雲》記者聽聞台北市八大行業一級戰區「林森北路六條通」仍有日式酒店在營業，實際前往現場查看，發現人潮與以前相比確實減少許多，但仍有5至10間酒店偷偷營業，膽子較大的門口還有泊車櫃檯，見客人來了趕緊意思意思量一下體溫後，開門放人入店。

除此之外，還有穿著西裝的酒客不顧「室外1公尺的防疫社交距離」，將酒店小姐抱緊緊捨不得放，而小姐則是笑靨如花的招待客人，讓人忍不住搖頭。

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者直擊台北八大行業一級戰區「林森北路六條通」，發現仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝）

▲▼台北市林森北路人潮銳減，有酒店違反指揮中心指令偷偷營業。（圖／突發中心攝，下同）

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者直擊台北八大行業一級戰區「林森北路六條通」，發現仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

女公關確診！全台酒店一夜熄燈…黃創夏笑噴：她完成歷來警政署長做不到的事

就差一點！聯結車突熄火慘卡平交道　下秒遭火車猛撞…駕駛嚇傻：都要過了

撞擊畫面曝光！聯結車「熄火卡平交道」…火車猛撞貨斗　路人險遭水泥活埋

ET快訊
阿滴拆台譚德塞「1小時募款破50萬」！限時18小時…網站塞爆
驚悚撞擊影片曝！聯結車熄火卡平交道　下秒火車猛撞「瞬間翻覆」
阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞對
國內第6死！埃及團男「病程5~7天呼吸功能變差」裝葉克膜仍救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

通通法辦！男臉書「這裡有人中鏢」　另一人寫「政府囤口罩」

屏東警察對「小吃部」等擴大臨檢　防堵新冠肺炎疫情

屏環保局科技執法破獲六塊厝排水污染元凶　最高重罰2千萬

婦帶子到海邊「服藥又割腕」　一通簡訊給鄰居！彰警即時救回

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

「小框、大框、外全」酒店術語分不清！老司機「6mins拆解帳單」讓你一次搞懂

2個男人聊開了！熱褲妹硬要插話慘被推倒…美腿見血喊告　他急喊：不公平

臉書瘋傳持「未染病」証明就可入境泰國　指揮中心駁：不可能

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

通通法辦！男臉書「這裡有人中鏢」　另一人寫「政府囤口罩」

屏東警察對「小吃部」等擴大臨檢　防堵新冠肺炎疫情

屏環保局科技執法破獲六塊厝排水污染元凶　最高重罰2千萬

婦帶子到海邊「服藥又割腕」　一通簡訊給鄰居！彰警即時救回

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

「小框、大框、外全」酒店術語分不清！老司機「6mins拆解帳單」讓你一次搞懂

2個男人聊開了！熱褲妹硬要插話慘被推倒…美腿見血喊告　他急喊：不公平

臉書瘋傳持「未染病」証明就可入境泰國　指揮中心駁：不可能

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

業績慘淡…他貼「徵客人，保證錄取！」　彰化餐飲小館曝：真的無人客

梅克爾拒絕聯合發行「新冠債券」！　義大利掀起反德國潮：感覺像被拋棄

中職／聯盟捐贈帳號、雜誌　居家隔離不無聊

校園防疫再升級　嘉市小一新生報到採多元管道

養殖魚塭化身「大飯廳」　 餵飽瀕危「大濱鷸、紅腹濱鷸」

防疫期間捐助減少　臺旺食品贈200箱食品助關懷戶緩解壓力

「別跟譚德塞一般見識」　沈富雄：台灣不要像小孩到處嚷嚷…我不喜歡！

「台灣BOX」抗疫插管箱將量產　3暖醫無償設計找工廠被當詐騙...直到遇見他

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

羅東工地挖出蠟化女屍　死1個月

盜圖「確診女公關」本尊是網紅　帳單流出業者喊告

酒店照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

確診酒店女公關不是她！　本尊氣炸：盜圖還得病

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

高雄「金芭黎」沒停業…晚上一堆逆天長腿還在陪酒

全台酒店一夜熄燈！黃創夏笑讚確診女公關

居家檢疫跑夜店挨罰百萬　執行署查封土地

酒駕撞死高三生！高雄男聽刑期秒上訴

更多熱門

相關新聞

老司機「拆解帳酒店單」讓你一次搞懂

老司機「拆解帳酒店單」讓你一次搞懂

由於國內酒店公關傳出確診，為防止疫情擴散，目前全國酒店、舞廳都被下令停業，而日前網路上也流傳出一張「酒店消費明細」，上面滿滿的術語讓不少外行人看了都是霧煞煞。對此，專家林裕豐特別在「林裕豐嘴起來」上傳一段6分鐘影片，內容詳細講解了不少實用的酒店術語。

酒店、舞廳如何定義？　指揮中心：有男女陪侍為主

酒店、舞廳如何定義？　指揮中心：有男女陪侍為主

特種行業崩潰！政府不對八大紓困

特種行業崩潰！政府不對八大紓困

案379酒店女受關注　指揮中心說明

案379酒店女受關注　指揮中心說明

嘉市警稽查轄內酒店舞廳

嘉市警稽查轄內酒店舞廳

關鍵字：

林森北路酒店酒客小姐

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面