獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

突發中心／台北報導

台北市一間高級酒店日前有一名30多歲女公關（案379）確診，中央流行疫情指揮中心9日宣布，「全國酒店、舞廳全面停止營業」，台北市副市長黃珊珊9日晚間隨即會同警局進行聯合稽查。但《ETtoday東森新聞雲》記者實際走訪林森北路，驚見仍有日式酒店開門營業。

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者直擊台北八大行業一級戰區仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝，下同）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，確診案379為台北某知名酒店女公關，原先她自述生活單純，「沒有上班，平日多在家中，偶爾外出購物」，讓外界以為她是一位家庭主婦，孰料，她其實瞞著家人在酒店內擔任女公關，經調查發現，她每日接觸至少50人，最近還有跟客人出場的紀錄。

陳時中隨即下令，「全國酒店和舞廳4/9起停止營業」。為了防止疫情疫情擴散，警政署也要求所屬各單位即日起開始配合實施八大營業場所停業清查。

由於台北市區內就有82間酒店、舞廳，台北市副市長黃珊珊9日晚間會同警方兵分11路進行聯合稽查，指出若發現有業者不配合，將根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第16條，開出5萬至100萬元罰款。

中央下令熄燈首日，《ETtoday東森新聞雲》記者聽聞台北市八大行業一級戰區「林森北路六條通」仍有日式酒店在營業，實際前往現場查看，發現人潮與以前相比確實減少許多，但仍有5至10間酒店偷偷營業，膽子較大的門口還有泊車櫃檯，見客人來了趕緊意思意思量一下體溫後，開門放人入店。

除此之外，還有穿著西裝的酒客不顧「室外1公尺的防疫社交距離」，將酒店小姐抱緊緊捨不得放，而小姐則是笑靨如花的招待客人，讓人忍不住搖頭。

▲▼台北市林森北路人潮銳減，有酒店違反指揮中心指令偷偷營業。（圖／突發中心攝，下同）

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