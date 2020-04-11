酒店「人肉市場」揭密！　「潮男部隊」曝「小姐入行5條件」：年輕非重點

▲一位女公關確診引起大家對八大行業的好奇心。示意圖非當事人。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北一位酒店女公關確診新冠肺炎，引起社會大眾對於八大行業的好奇心。日前一張在網路流傳的酒店帳單上的術語不僅引起討論，還有人也好奇，究竟藏身夜晚的八大行業的小姐來歷為何？這些女公關到底是從哪裡來。

《ETtoday新聞雲》曾經報導「『可以做個朋友嗎？』 潮男公關出沒街頭物色酒店妹」，指出在台北東區捷運站附近，可以看到一群「潮男部隊」，他們長相斯文、身穿西裝、打扮入時，專門主動搭訕18至30歲的年輕辣妹，先假裝當朋友，再表示能介紹高薪工作，一天就能賺3000元，還保證不是色情行業，其實他們找的是到酒店上班的酒店妹。

▲酒店種類多，禮服店門檻高。（圖／翻攝東森新聞）

另外在台北車站地下街也有酒店經紀人出沒，根據報導「酒店經紀現身北車地下街 利誘長髮D罩杯少女下海」，指出酒店經紀人在這裡專挑女生下海，由於是強調做不脫不秀的「禮服店」，以服務商務客為主，因此不一定要20歲的年輕辣妹，反而比較著重有點社會經歷，談吐氣質佳，但是入門的5大條件包括身高要160公分以上、瓜子臉、皮膚白，還一定要有長髮和D罩杯起跳。