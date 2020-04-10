女公關確診！全台酒店一夜熄燈…黃創夏笑噴：她完成歷來警政署長做不到的事

▲酒店女公關確診讓全台酒店、舞廳一夜之間全熄燈。（酒店示意圖／ETtoday資料照）

地方中心／綜合報導

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中9日證實，案379就是台北某知名酒店女公關，發病期間仍去上班，宣布「全國酒店、舞廳全面停止營業」，何時可恢復營運視疫情發展決定。各縣市政府警方9日晚間到相關場所展開聯合稽查。對此，資深媒體人黃創夏忍不住在臉書上發表看法。

案379一名30多歲已婚女子確診，原先她自述生活單純，「沒有上班，平日多在家中，偶爾外出購物」讓外界以為她是位家庭主婦，孰料，她其實瞞著家人到酒店擔任女公關，每日接觸至少50人，最近還有跟客人出場的紀錄。

指揮中心宣布，「全國酒店和舞廳4/9起停止營業」。為了防止疫情疫情擴散，警政署也要求所屬各單位即日起開始配合實施八大營業場所停業清查，光是台北市區內就有82間酒店、舞廳，台北市副市長黃珊珊9日會同警方進行聯合稽查。

▲台北市副市長黃珊珊帶隊稽查北市酒店。（圖／記者周宸亘攝）

因為這位酒店女公關讓全台酒店和舞廳「一夜熄燈」，也讓眾多老司機哀嚎。資深媒體人黃創夏忍不住在臉書上PO文，「歷史上的今天：一位小姐，完成了歷來警政署長都做不到的事！保持距離，當心接觸傳染...」。

不少網友看貼文後，紛紛回應「也完成了許多妻子及女友們要另一半不能去酒店的要求！厲害了這個新冠肺炎！」、「生活超級單純」、「她一定可以名留青（樓）史」、「原來酒店公關完成了創舉，比警政署長跟內政部長還屌......」、「女性同胞大放鞭炮慶祝」。

▲黃創夏臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

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