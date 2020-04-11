酒店熄燈林森北週末夜人潮減　老司機曝：酒店公關轉做傳播...恐成防疫新破口

▲仍有男女不畏疫情，未保持安全社交距離。（圖／突發中心攝）

突發中心／台北報導

台北市日前傳出有一名高級酒店女公關確診新冠肺炎，對此在中央流行疫情指揮中心要求下，全國酒店、舞廳於9日全面停止營業。《ETtoday東森新聞雲》記者10日週五晚間至林森北路一帶查訪，雖多數酒店拉下鐵門，卻仍有日式酒店照常營業。有熟悉林森北夜生活的民眾指出，酒店多怕被罰多停止營業，有不少酒店女公關轉做傳播，在日式酒店、旅館等其他場所工作，恐成新的防疫破口。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，案379的女性確診病患為台北市一家知名酒店的女公關，且每日接觸逾50人，甚至還曾有跟客人出場的紀錄。其誇張行經讓社會譁然，陳時中同時下令，全國酒店及舞廳自9日起停止營業。台北市副市長黃珊珊在同日晚間會同警方，對於台北市內登記在案的82間酒店、舞廳進行聯合稽查，若業者不配合私下偷營業，將依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第16條，開出5萬至100萬元罰鍰。

▲中央流行疫情指揮中心下令全國酒店、舞廳停止營業後，週末夜的林森北路「條通」一帶人潮銳減。（圖／突發中心攝）

在禁止酒店營業後的第一個週末夜，《ETtoday東森新聞雲》記者10日晚間至台北市八大行業一級戰區，林森北路「條通」一帶觀察，雖是「Friday night」街上人流卻稀稀落落，儘管多數酒店拉下鐵門，但有不少日式酒店仍繼續營業，一條街上約有5、6家日式酒店、酒吧開張。

日式酒店店門打開酒氣沖天，喝醉的酒客幾乎都沒戴口罩，多數不管社交距離與防疫守則，與女子當街卿卿我我，還有外國人高聲在戶外寒暄，怕口罩擋住嘴部還特意拉下講話，另外，有日式酒店店內小姐送完客人後，站在街頭許久，還在店外與同事閒聊，顯見店內生意受到疫情影響。

▲有外國人摘下口罩，與友人當街大聲寒暄。（圖／突發中心攝）

知情人士指出，現在政府禁止酒店營業，使酒店經紀人及酒店小姐等相關從事人員成為疫情受災戶，有些酒店經紀人開始改做傳播小姐生意。儘管酒店禁止營業，但是部分的日式酒店、酒吧或是夜店、KTV都還是照常開張，在酒店小姐轉做傳播妹之下，甚至還有可能使汽車旅館等場所變成新的防疫破口，光禁止酒店營業並不公平也未必能有效防疫。



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