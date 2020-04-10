就差一點！聯結車突熄火慘卡平交道　下秒遭火車猛撞…駕駛嚇傻：都要過了

▲聯結車突然熄火卡平交道，車尾遭到火車猛撞。（圖／台鐵提供）

記者翁進忠、陳韻如／高雄報導

高雄市新營火車站北邊平交道10日下午發生車禍意外，一輛滿載水泥的聯結車與火車互撞，造成4人受傷。警消獲報後，立刻將傷者送醫，而肇事的聯結車駕駛事後心有餘悸表示，車頭通過後突然熄火，因此卡在平交道，而車尾當場被火車撞上，「都已經要通過了」，但所幸駕駛並沒有受傷，至於詳細車禍原因，仍有待調查。

這起事故發生在10日下午1點左右，當時一輛滿載水泥的聯結車正要回到水泥廠，但在平交道時與一輛區間車發生碰撞，導致3名乘客及火車司機受傷，所幸皆意識清楚。

▲聯結車司機心有餘悸表示，「當時車都快通過了，但就突然熄火，還好人沒事」。（圖／台鐵提供）

一名男子心有餘悸表示，事發當時他人坐在右側位置，所以並沒有受到傷害，不過左側的乘客遭到倒下車門波及，因此濺血，所幸受傷乘客僅受到輕傷，「看起來是還好」。另外一名乘客也表示，撞擊當下火車司機很奮力在剎車，車子還大力頓了好幾下才停住，而車外頓時白煙瀰漫，畫面相當驚悚。

此外，聯結車司機也面露驚恐表示，當時他正要經過平交道，但車頭通過後卻突然熄火，因此卡在上頭，隨後車尾就遭到撞擊，但也因為如此，他才沒有受傷，是不幸中的大幸。

台鐵人員事後表示，列車第一、二車及第三車一、二軸出軌雙線不通，南下區間車行駛至橋頭折返，北上區間車行駛至新左營折返，。對號列車高雄、台南間以公路客運接駁。

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