　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

就差一點！聯結車突熄火慘卡平交道　下秒遭火車猛撞…駕駛嚇傻：都要過了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄「水泥車、火車」互撞。（圖／台鐵提供）

▲聯結車突然熄火卡平交道，車尾遭到火車猛撞。（圖／台鐵提供）

記者翁進忠、陳韻如／高雄報導

高雄市新營火車站北邊平交道10日下午發生車禍意外，一輛滿載水泥的聯結車與火車互撞，造成4人受傷。警消獲報後，立刻將傷者送醫，而肇事的聯結車駕駛事後心有餘悸表示，車頭通過後突然熄火，因此卡在平交道，而車尾當場被火車撞上，「都已經要通過了」，但所幸駕駛並沒有受傷，至於詳細車禍原因，仍有待調查。

這起事故發生在10日下午1點左右，當時一輛滿載水泥的聯結車正要回到水泥廠，但在平交道時與一輛區間車發生碰撞，導致3名乘客及火車司機受傷，所幸皆意識清楚。

▲高雄「水泥車、火車」互撞。（圖／台鐵提供）

▲聯結車司機心有餘悸表示，「當時車都快通過了，但就突然熄火，還好人沒事」。（圖／台鐵提供）

一名男子心有餘悸表示，事發當時他人坐在右側位置，所以並沒有受到傷害，不過左側的乘客遭到倒下車門波及，因此濺血，所幸受傷乘客僅受到輕傷，「看起來是還好」。另外一名乘客也表示，撞擊當下火車司機很奮力在剎車，車子還大力頓了好幾下才停住，而車外頓時白煙瀰漫，畫面相當驚悚。

此外，聯結車司機也面露驚恐表示，當時他正要經過平交道，但車頭通過後卻突然熄火，因此卡在上頭，隨後車尾就遭到撞擊，但也因為如此，他才沒有受傷，是不幸中的大幸。

▲水泥車與火車互撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

台鐵人員事後表示，列車第一、二車及第三車一、二軸出軌雙線不通，南下區間車行駛至橋頭折返，北上區間車行駛至新左營折返，。對號列車高雄、台南間以公路客運接駁。

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

撞擊畫面曝光！聯結車「熄火卡平交道」…火車猛撞貨斗　路人險遭水泥活埋

主婦變「酒店公關」！案379啜泣說實情　鄭文燦曝背後關鍵：他們是無名英雄

人妻摩鐵爽戰小王！叫聲傳走廊　綠帽夫崩潰：孩子這麼小…扯棉被拍裸照反被告

深夜漲慾火…她上網紓解！打開「騎馬片」見自己成主角秒滅火　怒奔警局告他

ET快訊
阿滴拆台譚德塞「1小時募款破50萬」！限時18小時…網站塞爆
驚悚撞擊影片曝！聯結車熄火卡平交道　下秒火車猛撞「瞬間翻覆」
阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞對
國內第6死！埃及團男「病程5~7天呼吸功能變差」裝葉克膜仍救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

通通法辦！男臉書「這裡有人中鏢」　另一人寫「政府囤口罩」

屏東警察對「小吃部」等擴大臨檢　防堵新冠肺炎疫情

屏環保局科技執法破獲六塊厝排水污染元凶　最高重罰2千萬

婦帶子到海邊「服藥又割腕」　一通簡訊給鄰居！彰警即時救回

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

「小框、大框、外全」酒店術語分不清！老司機「6mins拆解帳單」讓你一次搞懂

2個男人聊開了！熱褲妹硬要插話慘被推倒…美腿見血喊告　他急喊：不公平

臉書瘋傳持「未染病」証明就可入境泰國　指揮中心駁：不可能

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

通通法辦！男臉書「這裡有人中鏢」　另一人寫「政府囤口罩」

屏東警察對「小吃部」等擴大臨檢　防堵新冠肺炎疫情

屏環保局科技執法破獲六塊厝排水污染元凶　最高重罰2千萬

婦帶子到海邊「服藥又割腕」　一通簡訊給鄰居！彰警即時救回

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

「小框、大框、外全」酒店術語分不清！老司機「6mins拆解帳單」讓你一次搞懂

2個男人聊開了！熱褲妹硬要插話慘被推倒…美腿見血喊告　他急喊：不公平

臉書瘋傳持「未染病」証明就可入境泰國　指揮中心駁：不可能

買下46架FA-18！他擁有最猛「私人空軍隊」　價值超過100億元

日本首例相撲力士確診　室友全隔離！「陽→陰→陽」採檢結果反覆

對中了嗎？身分證1、0、9、5中4碼　夏部火鍋享6折優惠

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

業績慘淡…他貼「徵客人，保證錄取！」　彰化餐飲小館曝：真的無人客

梅克爾拒絕聯合發行「新冠債券」！　義大利掀起反德國潮：感覺像被拋棄

中職／聯盟捐贈帳號、雜誌　居家隔離不無聊

校園防疫再升級　嘉市小一新生報到採多元管道

養殖魚塭化身「大飯廳」　 餵飽瀕危「大濱鷸、紅腹濱鷸」

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

羅東工地挖出蠟化女屍　死1個月

盜圖「確診女公關」本尊是網紅　帳單流出業者喊告

酒店照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

確診酒店女公關不是她！　本尊氣炸：盜圖還得病

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

高雄「金芭黎」沒停業…晚上一堆逆天長腿還在陪酒

全台酒店一夜熄燈！黃創夏笑讚確診女公關

居家檢疫跑夜店挨罰百萬　執行署查封土地

酒駕撞死高三生！高雄男聽刑期秒上訴

更多熱門

相關新聞

2個男人聊開了！她硬要插話慘被推倒…美腿見血喊告

2個男人聊開了！她硬要插話慘被推倒…美腿見血喊告

高雄前金區一間酒吧10日清晨發生衝突案件，現場一名陳姓女子倒臥地板，雙腳輕微擦傷，送醫後並無大礙。警方初步調查，現場一名江姓男子酒後與張姓友人在酒吧門口聊天，過程中陳女介入插話，因此引發江男不滿，動手推倒對方，導致陳女受傷。陳女事後對江男提出告訴，而警方也依現行犯逮捕江男，全案訊後將依法送辦。

高雄「水泥車、火車」事故！撞擊畫面曝光

高雄「水泥車、火車」事故！撞擊畫面曝光

全台3482間住宅掀起砍價風　唯獨2區屋主「硬梆梆」

全台3482間住宅掀起砍價風　唯獨2區屋主「硬梆梆」

警曝宜蘭女屍與高雄桶屍恐怖巧合

警曝宜蘭女屍與高雄桶屍恐怖巧合

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

關鍵字：

高雄新營火車站聯結車熄火

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面